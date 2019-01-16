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11:44 16 Ocak 2019
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    Doktor

    İstanbul Tabip Odası, 'şarlatan doktorların 10 ortak özelliğini' anlattı

    © Fotoğraf : Pixabay
    Türkiye
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    İstanbul Tabip Odası (İTO), bazı tıp doktorlarının basın-yayın organlarında 'ezber bozan', 'tabu yıkan', 'şoke eden' şeklinde verilen açıklamalarına tepki gösterdi. İTO, 'şarlatan' olarak tanımladığı doktorların 10 özelliğini sıraladı.

    Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, bazı tıp doktorlarının hekimleri, hekimlik mesleğini itibarsızlaştırmaya, hedef haline getirmeye dönük açıklama ve tutumlarına karşı Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası'nca (İTO) bir basın toplantısı düzenlendi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Basın toplantısına İTO Başkanı Dr. Pınar Saip, TTB 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç katıldı.

    Toplantıda ilk konuşmayı yapan Dr. Ali Çerkezoğlu, "İnsanların daha iyi, daha mutlu, daha sağlıklı yaşama, ömür süresini uzatma beklentisini anlaşılabilir buluyoruz. Ancak toplumdaki bu beklentileri kullanarak hurafeler üreten anlayışlarla, dinbazlıkla, modern tıbbı ticari bir şekilde manipüle etmeye varan şarlatanlıklarla da karşı karşıya kalıyoruz. Bu alanın denetlenmesini toplum sağlığı açısından olmazsa olmaz bir durum olarak görüyoruz. Sağlık ortamının, hekimlik uygulamalarının denetlenmesi her zaman önemliydi ancak bu dönemde çok daha fazla önem kazanmış durumda" dedi.

    Toplantıda İTO'ya kayıtlı 35 bin hekim olduğu, her yıl Onur kurulu'na 700-800 doktor hakkında şikayet dosyası iletildiği, 2018'de 13 hekime meslekten, 64 hekime de para cezası verildiği aktarıldı.

    'Şarlatan' olarak tanımlanan doktorların 10 ortak özelliği bulunduğu belirtilen bildiride, "Modern tıbba saldırmanın dayanılmaz hafifliği" ile sanatlarını icra eden bu şarlatanlar çağlar boyunca olduğu gibi bugün de sadece hekimlere ve hekimliğe zarar vermekle kalmamakta; kişisel çıkarları için insanların modern tıbba güvenini zedeleyerek ve onları bazen ölümle sonuçlanacak kadar yanlış yönlendirerek aslında ve esasen toplum sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadırlar" denildi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    İTO, 'şarlatan doktorların 10 özelliğini' şöyle sıraladı:

    1- Her ne kadar modern tıbbı yerden yere vursalar da, bunu yaparken modern tıp eğitimi sonucu kazandıkları "doktor" unvanlarını ve akademik kariyerlerini kullanmaya özen gösterirler; özel muayenehanelerinde, kliniklerinde hasta bakmaya, ilaç yazmaya devam ederler.

    2- Hemen her açıklamalarında bilimsel/tıbbi gerçekler/doğrularla bilim dışı yalanları/yanlışlarıbirlikte harmanlayarak sunar, böylece yalanları/yanlışlarını gerçeklerin/doğruların arasında gizlemeye çalışırlar.

    3- İleri sürdükleri "ezber bozan", "tabu yıkan", "şoke eden" iddiaların hiçbir bilimsel ispatı yoktur. Kendilerine soracak olursanız iddialarını ispatlamaları için bilimsel dayanağa ihtiyaç yoktur, kendilerinin söylemiş olmaları yeterlidir.

    4- Ortaya attıkları iddiaların çürütülmesinde kendileri açısından hiçbir sıkıntı duymazlar; hemen yeni konular, yeni iddialar bulurlar. Hemen hepsinin kendince "her derde deva" bir meyvesi, sebzesi, insan yaşamını en az 30 yıl uzatacak bir diyet/tedavi kürü vardır.

    5- Yaşam düsturları "Bir gün herkes —15 dakikalığına- ünlü olacak!", taktikleri "Reklamın iyisi, kötüsü olmaz!"dır. Bilimsel başarılarıyla değil, medyatik söylemleriyle kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışırlar.

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    © AA / Dilek Ayvalı
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    6- Kendilerine uzatılan her mikrofona, yöneltilen her soruya, uzmanlık alanları olup olmadığına bakmaksızın mutlaka verilecek bir cevapları vardır. Bazıları daha da ileri gidip fırsatını yakalamışken derin sosyolojik tahlillerde bulunurlar.

    7- Bugün zaten birçok doktorun ve tabip odalarının "aşırı teşhis"ten aşırı teknoloji ve ilaç kullanımına, tanı/tedavi süreçlerine tıbbi teknoloji/ilaç tekellerinin müdahalesinden kapitalist tıbba kadar bir dizi uygulamayı son derece radikal eleştiriler yönelttiğini bilmezden/görmezden gelirler; kendilerini biricik kahraman ilan ederler.

    8- Zihin dünyaları 'komplo teorileri'yle doludur; kanserin çaresi bulunmuştur ama ilaç firmaları gizliyordur, şekerin zararı kendileri ifşa edene kadar toplumdan saklanmıştır, aşıların içinde alüminyum vardır ve otizme yol açıyordur, vb., ve de bütün bu komploların farkına varan biricik akıl sadece kendilerinde mevcuttur.

    9- Açıklamalarında soyut bir "tıbbi endüstri", "sistem" eleştirisi varsa da hiçbir zaman mevcut sağlık politikalarını ve o politikaların sahibi siyasi iktidarı eleştirmezler, iktidar partisi AKP'nin adını dahi ağızlarına almazlar; sonunda da faturayı doktorlara keserler.

    10- Her ne kadar bütün bu faaliyetlerini kendileri için hiçbir karşılık beklemeden, toplum için/toplum yararına, "uhrevi" amaçlarla yaptıklarını iddia etseler de çabalarının meyvelerini daha çok tanınırlık/bilinirlik/kabul görme, hasta sayısı/kitap satışlarında artış gibi 'dünyevi' nimetler olarak toplamaktan kaçınmazlar.

    Etiketler:
    açıklama, ünlüler, şarlatan, doktor, Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası, Güray Kılıç, Osman Öztürk, Ali Çerkezoğlu, Pınar Saip, Mert İnan, Türkiye
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