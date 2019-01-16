İngilizce yeterliliğinde 73. sırada yer alan Türkiye'de İngilizce'ye 1 yılda harcanan para 300 milyon TL

Türkiye'de ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 250 bin kişi İngilizceyi öğrenmek için çeşitli kurslara gidiyor. Kursiyerlerden alınan ücret bin ila 5 bin arasında değişiyor.
Yabancı Dil Uzmanları Suat Gürcan ve Rıdvan Gürbüz ilkokuldan itibaren yıllarca İngilizce eğitimi verilmesine rağmen bireylerin dildeki 4 temel beceriye, özellikle İngilizce konuşma becerisine çok az sahip olduğuna dikkat çekti.
Bu eksikliği gidermeye çalışmak için öğrencilerin kurslara hücum ettiğini belirten Gürcan ve Gürbüz, "Ancak sadece gramer bazlı eğitimler İngilizceye kâğıt üzerinde katkı sağlıyor. Kurs bittikten sonra harcanan zamandan ve paradan yakınan kişiler ya gündelik hayata geçiremediği İngilizce'nin öğrenilebilirliğini ya da eğitimcinin öğretme becerisini sorguluyor. Yabancı dil öğrenimini ders başlığı altından kaldırıp eğlenceli bir hale dönüştürmek gerek" diye konuştu.
TRT'YLE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK, YURT DIŞI SERTİFİKA PROGRAMLARI TEŞVİK EDİLECEK
— İngilizce eğitimi gramer ağırlıklı olmaktan çıkarılarak daha interaktif bir hale getirilecek.
— TRT ile işbirliği yapılarak çizgi film animasyon vb. konularda alt yazılı ve doğrudan yabancı dilde üretilmiş özgün prodüksiyonlar kazandırılacak.
— Öğrencilerin anadili İngilizce, Almanca, Fransızca olan öğretmenleri izleyebilmeleri, yaşayan dile ulaşmaları, çevrimiçi yazma ve tartışma etkinliklerini yapabilmeleri için dijital ortamlar oluşturulacak.
— Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerindeki içerik havuzunu genişletmek üzere ulusal ve uluslararası yayıncılardan yenilikçi dijital kaynaklar temin edilecektir. Tüm dijital içerikler öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerinin bütüncül olarak geliştirildiği temalar bağlamında tasarlanacak.
— Öğretmenler ve eğiticiler yaz tatilinde yurt dışı öğretmen eğitimi sertifika programlarına gönderilecek.
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