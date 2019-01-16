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11:48 16 Ocak 2019
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    İngilizce

    İngilizce yeterliliğinde 73. sırada yer alan Türkiye'de İngilizce'ye 1 yılda harcanan para 300 milyon TL

    © Fotoğraf : Viktoria Matveichuk
    Türkiye
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    İngilizce yeterliliğinde 88 ülke arasında 73. sırada yer alan Türkiye'de, bir yılda 250 bin öğrenci İngilizce kurslarına yaklaşık 300 milyon TL ödüyor. Ancak alınan verim çok iç açıcı değil.

    Türkiye'de ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 250 bin kişi İngilizceyi öğrenmek için çeşitli kurslara gidiyor. Kursiyerlerden alınan ücret bin ila 5 bin arasında değişiyor.

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    © AA / Serhan Başçuhadar
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    Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, İngilizce kurslarına ayrılan yıllık ücret ise yaklaşık 300 milyon lira. Education First tarafından anadili İngilizce olmayan 1.3 milyon kişinin katılımıyla geçen yıl yapılan İngilizce yeterlilik araştırmasına göre Türkiye 88 ülke arasında 73. sırada yer alıyor.

    Yabancı Dil Uzmanları Suat Gürcan ve Rıdvan Gürbüz ilkokuldan itibaren yıllarca İngilizce eğitimi verilmesine rağmen bireylerin dildeki 4 temel beceriye, özellikle İngilizce konuşma becerisine çok az sahip olduğuna dikkat çekti.

    Bu eksikliği gidermeye çalışmak için öğrencilerin kurslara hücum ettiğini belirten Gürcan ve Gürbüz, "Ancak sadece gramer bazlı eğitimler İngilizceye kâğıt üzerinde katkı sağlıyor. Kurs bittikten sonra harcanan zamandan ve paradan yakınan kişiler ya gündelik hayata geçiremediği İngilizce'nin öğrenilebilirliğini ya da eğitimcinin öğretme becerisini sorguluyor. Yabancı dil öğrenimini ders başlığı altından kaldırıp eğlenceli bir hale dönüştürmek gerek" diye konuştu.

    TRT'YLE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK, YURT DIŞI SERTİFİKA PROGRAMLARI TEŞVİK EDİLECEK

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    © AP Photo / Mucahid Yapici
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    Uzmanlar gramer bazlı eğitim metotlarına ağırlık verildiği sürece kurslara para harcanmaya devam edileceğini belirtirken, konuya kökten bir çözüm sağlamak için yabancı dil eğitimiyle ilgili hedefler 2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer aldı.

    — İngilizce eğitimi gramer ağırlıklı olmaktan çıkarılarak daha interaktif bir hale getirilecek.

    — TRT ile işbirliği yapılarak çizgi film animasyon vb. konularda alt yazılı ve doğrudan yabancı dilde üretilmiş özgün prodüksiyonlar kazandırılacak.

    — Öğrencilerin anadili İngilizce, Almanca, Fransızca olan öğretmenleri izleyebilmeleri, yaşayan dile ulaşmaları, çevrimiçi yazma ve tartışma etkinliklerini yapabilmeleri için dijital ortamlar oluşturulacak.

    — Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerindeki içerik havuzunu genişletmek üzere ulusal ve uluslararası yayıncılardan yenilikçi dijital kaynaklar temin edilecektir. Tüm dijital içerikler öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerinin bütüncül olarak geliştirildiği temalar bağlamında tasarlanacak.

    — Öğretmenler ve eğiticiler yaz tatilinde yurt dışı öğretmen eğitimi sertifika programlarına gönderilecek.

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    Etiketler:
    Fransızca, Almanca, yurt dışı, Eğitim, dil kursu, İngilizce, EBA, TRT, Türkiye
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