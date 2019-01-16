İçişleri Bakanlığı'ndan adres kaydı uyarısı: Son 2 gün

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden adres kayıtlarının yenilenmesi için çağrı yapıldı. Bakanlık işlemlerin yarın sonlanacağını duyurdu.

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Açıklamada, "Adres kaydı bulunmayanların adres bildiriminde bulunmaları için son 2 gün. Adres kaydı olmayan 320 bin kişi yarın saat 17.00'ye kadar Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmalı" denildi.

Bakanlık açıklamasına göre, adres kaydı olmayan 322 bin 751 kişi bulunuyor.

Bu kişilerin, ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek güncel adres bildiriminde bulunmaları gerekiyor.