Diyarbakır’daki kahveden dünya şampiyonluğuna: 'Damadaki gizem sizi sürüklüyor'

Diyarbakırlı Nihat ve Suat Aydın kardeşler küçük yaşlardan beri dama oyununa merak sardı. Kentteki bir kahvede 20 yıl önce başladıkları oyunu spor haline getiren kardeşler, Türkiye’de aldıkları derecelerin ardından dünya şampiyonu oldular.
Diyarbakır'da doğup büyüyen Suat ve Nihat Aydın kardeşler, henüz ilkokula giderken babalarının kahvede oynadıkları dama ile tanıştı. Okuldan döndüklerinde, kentte dama denince akla gelen ilk yer olan Yüksek Kahve'ye giden Aydın kardeşler, burada hem babalarını hem de yaşlıların oynadıkları damaya merak saldı. Boş zamanlarında sokaklardaki yerlere tebeşirle çizdikleri ve topladıkları taşlarla kendilerine ait damayı yapan kardeşler, önce birbirleri ile oynayarak heves sandıkları oyunu oynamaya başladı.
Bir süre sonra hayatlarının odak noktası haline getirdikleri damayla bütünleşen Aydın kardeşler, artık bir dama tahtasına sahip olmaya karar verdi.
Marangozdan yaptırdıkları dama tahtası ile oyunlarını oynamaya devam eden kardeşler, bir süre sonra önce mahallelerindeki arkadaşlarıyla daha sonra farklı mahallelerdeki akranları ile dama oynamaya başladı. Her oynayışlarında yeni bir hamle öğrenen Aydın kardeşlerin bileğini Diyarbakır'dan büken çıkmamaya başladı. Eğitimleri ile birlikte devam ettirdikleri meraklarını farklı illere taşıyan kardeşler Türkiye'nin birçok ilini gezerek dama turnuvalarına katılıp birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde etmeyi başardı. Türkiye'deki hemen her turnuvaya katılan kardeşler, geçen ay Kuveyt'te düzenlenen Dünya Dama Şampiyonasına katıldı. Şampiyonaya damga vuran kardeşlerden Nihat Aydın, turnuvada birinci olurken ağabeyi Suat Aydın ise üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Çocukluk merakları tutku haline gelen Aydın kardeşlerin tek isteği, damanın da tıpkı satranç ve Avrupa'da oynanan çapraz dama gibi sahiplenilmesi.
Nihat Aydın, gıda işi ile uğraştığını ve çocukluğundan beri dama oynadığını söyledi. Evin önünde yaşlıların oynaması ile damanın güzel yüzünü gördüğünü belirten Aydın, "Yaşlı amcaların içinde damaya başladım. Açıldıkça damanın daha güzel yönlerinin olduğunu gördüm. Dama kültürünün ne kadar zengin olduğunu gördükçe oyunu daha iyi oynamak için çaba sarf ettim. Dama oynamak için Türkiye'nin neredeyse bütün şehirlerine gittim. Türkiye'de düzenlenen bütün turnuvalara katıldım, yurt dışında gerçekleştirilen turnuvalara katıldım. Damanın hak etmediği yerde olduğunu düşünüyoruz. Bugün Ortadoğu'da ağırlıklı olarak Türkiye'de oynanan bir oyun olmasına rağmen bugün daha rağbet görmüyor. Bu oyun Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmiyor. Bir federasyonumuz var ama özerk federasyon. Bunun resmi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanmasını istiyoruz. Kendi kültürümüz olmasına rağmen bunu yapamıyoruz, damanın da satranç gibi veya Avrupa'da çapraz dama oynanıyor, bunlar gibi okullarda üniversitelerde her alanda oynanmasını istiyoruz" dedi.
Damanın hayatına çok şey kattığını belirten Aydın, şöyle devam etti:
"Dama hayatın bütün alanlarında çalışma alanlarında, ailevi, sosyal alanlarda bir şeyi düşündüğümüzde aynısını dama oynarken de düşünüyoruz ve sabrediyoruz. Hamle atarken bunu hayatımızda strateji olarak uyguluyoruz. Bunların hepsi damanın kazanımlarıdır aslında, bugüne kadar verdiğimiz emektir. 20 yıldan beri oynuyorum bu oyunu, Türkiye'de çok fazla derece aldım birincilik, ikincilik, üçüncülük gibi. Yurtdışı turnuvalarına katıldım, dünya takımlar şampiyonasında Türkiye adına birinci olduk. Bu sene Kuveyt'te düzenlenen dünya dama şampiyonasında birinci oldum. Damanın hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Gençlere bir tavsiyem var, üniversitelerde, okullarda damanın oynanmasını istiyorum. Zihin açıcı bir spordur ve sonsuz hamleye sahip bir oyun türüdür, zararsızdır. Toplumun her kesimince oynanan bir oyundur."
"Büyüklerimiz sayesinde damayla tanıştık. Öncelikle tablalarda oynanıyordu. Böyle daha sıradan ve yüzeysel bir oyun olduğunu düşünüyorduk. İçerisine girdikçe derinliğinin farkına vardık, bu bizde merak uyandırdı. Gizem sizi sürüklüyor, sürükledikçe de bu ilgi gittikçe arttı. Daha sonra Türkiye'deki değişik illere gittik, farklı oyuncularla oynamak için il il gezdik. İlk defa bu sene Kuveyt'te düzenlenen dünya dama şampiyonasında ben üçüncü kardeşim birinci oldu. Dama oynamaya başladığımız andan itibaren pek kötü bazı aktivitelerde bulunma durumumuz olmuyor. Geçmiş kuşak ile şimdiki kuşağın buluşma alanıdır, bu açıdan dama gençler için çok faydalıdır."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)