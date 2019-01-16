Nevin Yıldırım davası: Yargıtay müebbet cezasının onanmasını istedi

Yargıtay başsavcılığı, Isparta'da kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü erkeği öldürüp başını kesen Nevin Yıldırım'a verilen müebbet hapis cezasının onanmasını istedi.

Isparta'da Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini söylediği Nurettin Gider'i av tüfeğiyle öldürüp başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım'a 25 Mart 2015'te ‘tasarlayarak öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Ancak savcı cezayı az, Yıldırım'ın avukatları da çok bularak Yargıtay'a itiraz etti.

Yargıtay, yerel mahkemenin Yıldırım'ın bu fiili işlerken ‘başkalarının da yardım ettiği' yönünde kanaat oluşturduğu görüşünü dikkate alarak usul yönünden kararı bozdu.

Yeniden yargılanan Yıldırım, suçu kendisinin işlediğini söylemesi üzerine müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre Yargıtay savcılığı, Yıldırım'ın cezasının onanması talebiyle dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Ceza Dairesi, Yargıtay'ın kararını onarsa Yıldırım'ın müebbet hapis cezası kesinleşmiş olacak.