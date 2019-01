Sedat Peker'den ÖSO'ya yardım: Kışlık askeri kamuflaj, bilgisayar, drone

View this post on Instagram

Kıymetli dostlarım, Münbiç ve Fırat’ın doğusunu pkk, pyd ve deaş’lı teröristlerden temizlemek için hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden ÖZGÜR SURİYE ORDUSU'ndaki kardeşlerimiz için kışlık askeri kamuflaj ve ayrıca da laptop bilgisayar, askeri nilitelikli drone ve üstün nitelikli dürbünlerden oluşan teknolojik ekipmanları YÜCE ALLAH’ın izniyle bugün yola çıkarıyorum. (Bunları yapabilmemize imkan veren YÜCE ALLAH’a şükürler olsun.) YÜCE ALLAH’ımız kutsal davasına inananları utandırmasın. AMİN AMİN AMİN BİR UMUTTUR YAŞAMAK REİS SEDAT PEKER

A post shared by SEDAT PEKER (@sedatpeker) on Jan 15, 2019 at 8:45pm PST