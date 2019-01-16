Sedat Peker'den ÖSO'ya yardım: Kışlık askeri kamuflaj, bilgisayar, drone

Instagram hesabından açıklama yapan Peker, "Münbiç ve Fırat'ın doğusunu PKK, PYD VE DEAŞ'lı teröristlerden temizlemek için hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Özgür Suriye Ordusu'ndaki kardeşlerimiz için kışlık askeri kamuflaj ve ayrıca da laptop bilgisayar, askeri nitelikli drone ve üstün nitelikli dürbünlerden oluşan teknolojik ekipmanları yüce allahın izniyle bugün yola çıkarıyorum. Bunları yapabilmemize imkan veren yüce allaha şükürler olsun" ifadelerini kullandı.