Edirne'de vahşet: Ormanda bulunan kesik kol, oryantal Didem Uslu'ya ait çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda gazeteye sarılı halede bulunan kesik kolun oryantal Didem Uslu'ya ait olduğu tespit edildi. Bölgedeki aramalarda başka vücut parçalarına daha rastlandığı belirtildi.

Keşan'ın İspat Cami mahallesindeki ormanlık alana kozalak toplamaya giden bir kişinin, ağaçların altında gazete kağıdına sarılı kesik kol bulduğunu ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

© Fotoğraf : DHA Hatay'da çuval içinde kadın cesedi bulundu

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, omuz başından kesik kolun yetişkin bir kadına ait olduğunu tespit etti.

Kesik kol, savcının incelemesinin ardından İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Parmak izi incelemesinde, kesik kolun dansöz Didem Uslu'ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri soruşturma başlatırken, İstanbul'dan gelen ceset arama köpeğiyle aynı bölgede arama yapıldı.

Ormanlık bölgedeki aramalarda kesik kolun bulunduğu yerin yaklaşık 200 metre ilerisinde başka vücut parçalarına daha rastlandığı öğrenildi.

Edirne Emniyet Müdürlü Ali Kemal Kurt, soruşturmanın devam ettiğini ve kesik kolun ait olduğu kişiyle ilgili herhangi bir kayıp başvurusu almadıklarını söyledi.