Gülen'in 'bahçıvanı'na hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında yargılanan sanık Kamuran Eryiğit 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eryiğit savunmasında, tanık beyanlarını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.
Mahkeme heyeti sanık Eryiğit'i 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
GÜLEN İMZALI SAAT ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Adresteki aramada, çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik ve pasaportun yanı sıra Fethullah Gülen imzalı 4 saat ile 84 bin lira ele geçirilmişti.
Gülen'in 'bahçıvan' diye adlandırdığı, örgütün devlete sızmak amacıyla yetiştirdiği askeri öğrencilerle ilgilenen üst yöneticisi olduğu belirtilen tutuklu Kamuran Eryiğit hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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