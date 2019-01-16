CHP'nin Diyarbakır adayı Veysi Aghan oldu

Yerel seçimlerde yarışacak 628 adayını daha önce açıklayan CHP, bugünkü Parti Meclisi (PM) toplantısında 1'i büyükşehir 5 il olmak üzere 70 adayını daha belirledi.
Diyarbakır'da Veysi Aghan, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın'da Mehmet Arslan, Kars'ta Taner Toraman, Kastamonu'da ise Mustafa Öztürk CHP'nin adayı oldu.
CHP, 1’i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 16 января 2019 г.
▪️Diyarbakır'da Veysi Aghan
▪️Amasya: Arife Serpil Saraçoğlu
▪️Bartın: Mehmet Arslan
▪️Kars: Taner Toraman
▪️Kastamonu: Mustafa Öztürk#YerelSeçim2019 pic.twitter.com/R842dNEd38
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