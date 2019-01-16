CHP'nin Diyarbakır adayı Veysi Aghan oldu

CHP'de Diyarbakır Büyükşehir için Veysi Aghan, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın'da Mehmet Arslan, Kars'ta Taner Toraman, Kastamonu'da ise Mustafa Öztürk belediye başkan adayı gösterildi.

Yerel seçimlerde yarışacak 628 adayını daha önce açıklayan CHP, bugünkü Parti Meclisi (PM) toplantısında 1'i büyükşehir 5 il olmak üzere 70 adayını daha belirledi.

Diyarbakır'da Veysi Aghan, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın'da Mehmet Arslan, Kars'ta Taner Toraman, Kastamonu'da ise Mustafa Öztürk CHP'nin adayı oldu.