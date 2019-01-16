Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Cari açığı azaltma amaçlı 100 milyon ton kömür üretim hedefi tutturuldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Cari açığı azaltma amaçlı 100 milyon ton kömür üretim hedefi tutturuldu'' açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan "2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi" hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan “2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi” hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. https://t.co/ApskYTr9gT — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 16 Ocak 2019

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018 yılında, 101.5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını açıklamıştı.