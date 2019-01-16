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22:50 16 Ocak 2019
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    Meral Akşener

    Akşener: Türkiye'nin bekasıyla yerel seçimlerin bir alakasını kuramıyorum

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sandalyelerin bekası var. Türkiye'nin bekasıyla yerel seçimlerin bir alakasını kuramıyorum" dedi.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Volkan Furuncu
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    Akşener, Türkiyem televizyonunun açılış resepsiyonuna gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yerel seçimlerin milli beka açısından önemli olduğuna ilişkin açıklamalarının anımsatılarak, "Bu beka meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Sandalyelerin bekası var. Türkiye'nin bekasıyla yerel seçimlerin bir alakasını kuramıyorum" yanıtını verdi.

    'İŞSİZLİĞİ ÖRTMENİN YOLU İRİ YARI LAF ETMEKTİR'

    Seçimde muhtar, belde, ilçe, il ve büyükşehir belediye başkanının seçileceğini ifade eden Akşener, şöyle devam etti:

    "Her sandık konulduğunda bu kutuplaştırmadan, bu insanların istiskal edilmesinden, Türk milletini oluşturan insanların bir bölümünün hakarete maruz kalmasından bıktık. Bu dile gerek duymuyoruz. Bu dil her seferinde sandalyeleri, koltukları muhafaza ettirdi ama milletimiz bu konuşmadan bıktı. Milletimiz huzur istiyor, geçim derdinde. İnsanlarımız, gençlerimiz işsizlik derdinde. Dolayısıyla bunları örtmenin yolu iri yarı laf etmektir".

    'CHP İLE İŞBİRLİĞİ İYİ GİDİYOR'

    Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener
    © Fotoğraf : DHA
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    CHP ve İYİ Parti arasındaki seçim işbirliği görüşmelerinin durumuna ilişkin soru üzerine Akşener, heyetlerin müzakereyi sürdürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar biten şehirlerle ilgili bilgi sahibiyim, müzakere masasında olan yerlerle ilgili çok ayrıntı bilmiyorum. Şu ana kadar güzel mesafe alındığını bildirdiler. Bu bir işbirliği, güç birliği meselesi. İyi gittiğini söyleyebilirim. Kırmadan, dökmeden bir güç birliği konusunda anlayış birliğine varıldığını söyleyebilirim" dedi.

    'SEÇMEN TAŞIMALARIN GEREĞİNİ YAPIYORUZ'

    "Seçmen taşıma" iddialarına ilişkin bir soru üzerine de Akşener, konuyu takip ettiklerini, partisinin Seçim İşleri Başkanlığının suç duyurularında bulunduğunu bildirdi. Başkanlık Divanı toplantısında konunun ayrıntılı anlatıldığını belirten Akşener, "Hukuki olarak takibini yapıyoruz. Bunların ortadan kaldırılması için parti olarak ne gerekiyorsa onları yerine getiriyoruz" diye konuştu.

    'YILDIRIM'IN 19 ŞUBAT'TA AYRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

    Akşener, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın istifasına ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi:

    Binali Yıldırım
    © AA / Ahmet Bolat
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    "Binali Bey'e çok büyük yanlış yapıldığını düşünüyorum. Kendimi bazen onun yerine koyuyorum, istiskal edildiğini görüyorum. Başbakanlık, çok önemli görevler yaptı 16 yıl içinde ve herkesin çemkirdiği bir figür haline getirilmesi ilginç benim için. Hala umudum şudur ki o tecrübedeki bir şahsın, insanın, politikacının 19 Şubat'ta o teslim tarihinde ayrılacağını düşünüyorum".

    "İşbirliği çerçevesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşmesi olup olmayacağı" sorusuna Akşener, "Bilmiyorum. Onu işbirliğimiz sona erdikten sonra belki beraber açıklarız, belki arkadaşlarımız tutanak tutar açıklar" yanıtını verdi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter mesajına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamasının anımsatılarak, "İktidardan yumuşak mesajları neye bağlıyorsunuz?" sorusuna ise "Yumuşak ötesi" karşılığını verdi.

    Resepsiyona, Akşener'in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş katıldı.

    Etiketler:
    İYİ Parti, MHP, Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Türkiye
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