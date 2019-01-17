Enes Batur: Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz yanlış yaptı

Youtube fenomeni Enes Batur, çocuklara zarar verebilecek söylemleri olduğu iddiasıyla kendisine yönelik birtakım suçlamalarda bulunan Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz hakkında konuştu. Batur, iki ismin yanlış yaptığını söyledi.

Enes Batur, Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk oldu.

Burada çocuklara zarar verebilecek söylemleri olduğu konusunda kendisini suçlayan Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz hakkında konuşan Batur, "Bu şeye benziyor; 'Bizim üstümüze atıldı. Ne yapalım, ona atalım kurtuluruz' gibi. Ama hoş değil. Onları söylemesi gereken şey; 'Biz böyle bir şey yapmıyoruz', 'Biz onun üstüne atarsak arkamıza medyayı da alırız. Hem bizim açımızdan sıkıntı olmaz hem de yırtmış oluruz' diyerek en kolay yolu seçtiler. Bana göre yanlış yaptılar" dedi.

Batur, şöyle devam etti:

— Çok umurumda olmadığı için bunun açıklamasını da hiçbir yerde yapmamıştım zaten. Ben nasıl bir insan olduğumu neler yaptığımı biliyorum. Onların 'Bu kötü.' demesiyle ben kötü olacaksam yandık."

NE OLMUŞTU?

Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği, sosyal medya fenomenleri Enes Batur, Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz hakkında çocuklara kötü örnek oluyorlar gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak Bilic ve Durmaz, canlı yayında Batur ile kıyaslanmalarını doğru bulmadıklarını, Batur'un çocuklara zarar verebilecek söylemleri olduğunu ama kendilerinin bu şekilde davranmadıklarını söyleyerek Batur'u suçlamıştı.