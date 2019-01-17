Emrah Karaduman takipsizlik kararına itiraz etti: 'Oğlum Erol Köse ben, adın sübyancıya çıkacak' diye mesaj gönderdi

Emrah Karaduman, Aleyna Tilki’yi istismar ettiğine dair paylaşımlar yapan Erol Köse’den şikayetçi oldu. Ancak mahkeme takipsizlik kararı verdi. Karara itiraz eden Karaduman, Köse'nin kendisine "Oğlum Erol Köse ben, bak adın sübyancıya çıkacak. Akıllı ol" diye sesli mesaj gönderdiğini söyledi.

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, müzisyen Emrah Karaduman, sosyal medya hesabı üzerinde Aleyna Tilki'yi istismar ettiği ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Erol Köse hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası Köse hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Köse hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kararda, Köse'nin suçlamaları kabul etmediği, mesajları kendisinin atmadığını ifade ettiği belirtildi. Karaduman, takipsizlik kararına itiraz etti. Dilekçede; Köse'nin aktif kullandığı sosyal medya hesaplarında kendisine yönelik hakareti aşan iftiralarda bulunarak kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ileri sürüldü.

'SALDIRIDAN KÖSE SORUMLU'



İtirazda, Karaduman'ın, Tilki'yi istismar ettiğine yönelik iftira yüzünden küçük düşürüldüğü belirtildi. Hatta Karaduman'ın bu iftira sonrası Eskişehir'de Enis D. tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı ve ölümden döndüğü, Enis D.'nin; Tilki'ye aşık olduğu ve bu nedenle Karaduman'a saldırıda bulunduğunu beyan ettiği, Köse'nin neredeyse Karaduman'ın hayatına mal olacağı ileri sürüldü. Dilekçede takipsizlik kararının kaldırılarak soruşturmaya devam edilmesi ve kamu davası açılmasına karar verilmesi talep edildi.

SESLİ MESAJ GÖNDERDİ İDDİASI



İtiraz dilekçesinde Köse'nin iftira ve hakaretleriyle de yetinmediği, Karaduman'a sesli mesaj göndererek 'Oğlum Erol Köse ben. Bak adın sübyancı diye çıkacak, duyduğum çok şey var seninle ilgili. Akıllı ol' diye mesaj attığı ileri sürüldü. Dilekçede, Köse'nin sosyal medya hesaplarının kendisine ait olmadığına yönelik inkarı ile suçtan kurtulmaya çalıştığı da ifade edildi.