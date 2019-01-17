CHP için 'Kızlara külodu görünecek kadar mini etek giydirdiler' diyen Çanakkale hakimi hakkında soruşturma

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından, siyasi paylaşım yaptığı iddia edilen Çanakkale hakimi Mehmet Şerif Aktürk hakkında dosya açıldı.

Facebook'ta 'CHP ve zihniyetini istemiyoruz' adlı hesaptan Çanakkale hakimi Mehmet Şerif Aktürk'e ait olduğu belirtilen "Biraz eğildiğinde külodu görünecek kadar mini etek giydirdikleri kızlara halkın önünde jimnastik hareketleri yaptırarak, ve 14-17 arasındaki çocuklara prezervatif dağıtıp zinaya teşvik ederek, ahlaktan, hayadan, dinden, imandan uzaklaştırmaya çalıştılar bu milleti. Elbette misyonu İslam düşmanlığı olan bir parti camiye giden çocuklardan rahatsızlık duyar" mesajı paylaşıldı.

Kamuoyunda tepki çeken mesaj için açıklama yapan HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Aktürk'ün, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı iddia edilen açıklamaları hakkında HSK Birinci Dairesi'nce dosya açıldığını bildirdi.

Hakimin aynı hesaptan daha sonra 'hesabına belirsiz kişilerce rızası dışında girilip siyasi paylaşım yapıldığı, içeriği derhal sildiği ve Savcılığa suç duyurusunda bulunacağı'nın belirttiğini aktaran Mehmet Yılmaz, konunun Kurul tarafından etraflıca inceleneceği kaydetti.

Yılmaz, inceleme sonucunda kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.