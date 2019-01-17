Kulis: CHP'den üst düzey bir yönetici, 'Kocaoğlu'nun o günkü teşekkür konuşmasının daha çok alıcısı var' dedi

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre kulislerde günlerdir açıklanacağı konuşulan İzmir adayı ne Merkez Yönetim Kurulu, ne de PM gündemine hiç gelmedi.
Kocaoğlu'nun bu son dakika hamlesi, CHP'nin İzmir aday açıklama takviminin de ileri tarihe atılmasına neden oldu. CHP MYK ve PM'de, İzmir'le ilgili sadece 4 ilçe adayı masaya geldi.
CHP'de olmayan Kınık, Kemalpaşa, Ödemiş ve Aliağa belediye başkan adayları belirlenirken, halen CHP'li başkanların olduğu ilçelerde de adayların İzmir Büyükşehir ile birlikte açıklanması bekleniyor.
Peki Kocaoğlu neden yeniden aday olmak istedi, Genel Merkez yönetimi, bu hamleyi nasıl değerlendiriyor? B
CHP kaynaklarından edinilen bilgiler ve parti kulislerinde yapılan değerlendirmeler şöyle:
'SOYER VE ÖZKAN'I ENGELLEME HAMLESİ'
Gerek Kocaoğlu'na yakın isimler, gerekse genel merkez kaynakları, Kocaoğlu'nun Soyer'in adaylığına öteden beri karşı olduğunu belirtirken, buna gerekçe olarak da iki ismin "belediyecilik anlayışları"nın farklı olmasını gösteriyorlar.
Kocaoğlu'nun genel seçimlerde İzmir milletvekili adaylığına da karşı çıktığı Tuncay Özkan'la yıldızının barışmadığı da biliniyor.
Kocaoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde de bu iki ismin aday gösterilmemesi gerektiğini bir kez daha güçlü şekilde vurguladığı ve bu nedenle de kendisinin yeniden adaylık kararı aldığını ilettiği öğrenildi.
CHP liderinin ise iki isimle ilgili yorum yapmadığı, ancak Kocaoğlu'na, adaylık kararı üzerine İzmir adaylarını yeniden değerlendireceğini belirtmekle yetindiği ifade ediliyor.
YENİDEN ADAYLIK ŞANSI VAR MI?
CHP içinde güçlü bir figür olan Aziz Kocaoğlu, 24 Haziran yerel seçimlerinin ardından parti içinde yaşanan "genel başkan seçimli olağanüstü kurultay" tartışmasında Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den yana tavır koyup, "değişim" talebinde bulunan isimler arasında yer almıştı.
"Koltuk bırakılamaz bir şey değildir" diyen Kocaoğlu, 1 Ekim 2018'de de, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıklamıştı.
Ancak kulislerde Kocaoğlu'nun bu "erken" kararından pişman olduğu iddiaları konuşulmaya başlayınca, kendisine yönelik baskılara karşın bir kez daha "aday değilim" açıklaması yapmıştı.
CHP'den üst düzey bir yönetici, Kocaoğlu'nun bu girişimiyle ilgili, 1 Ekim'de yeniden aday olmayacağını açıkladığı basın toplantısındaki "teşekkür konuşmasını" anımsatıp, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Aziz Kocaoğlu'nun o günkü teşekkür konuşmasının parti içinde alıcısı daha çok. Kendisi elbette aday olmak isteyebilir, önerileri de dikkate alınabilir, ancak aday gösterilmesi artık tali bir konudur."
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