Şahan Gökbakar'ın ardından Cem Yılmaz da UIP'le anlaştı

Yılmaz da, Karakomik Filmler serisi için UIP ile el sıkıştı.
UIP'in resmi internet sitesinde yer alan tanıtıma göre Karakomik Filmler, 15 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.
Mars Cinema Group ile yapımcılar arasında başlayan 'patlamış mısırlı bilet kampanyası' tartışması, Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz'ın dağıtım şirketini değiştirmesiyle boyut kazandı.
Yılmaz da, Karakomik Filmler serisi için UIP ile el sıkıştı.
UIP'in resmi internet sitesinde yer alan tanıtıma göre Karakomik Filmler, 15 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.
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