Şahan Gökbakar'ın ardından Cem Yılmaz da UIP'le anlaştı

Mars Cinema Group ile yapımcılar arasında başlayan 'patlamış mısırlı bilet kampanyası' tartışması, Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz'ın dağıtım şirketini değiştirmesiyle boyut kazandı.

8 Şubat'ta vizyona girecek 'Recep İvedik 6' filmi için UIP ile anlaşan Şahan Gökbakar'ın ardından Cem Yılmaz'dan da yeni bir adım geldi.

Yılmaz da, Karakomik Filmler serisi için UIP ile el sıkıştı.

UIP'in resmi internet sitesinde yer alan tanıtıma göre Karakomik Filmler, 15 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.