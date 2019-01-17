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12:52 17 Ocak 2019
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    Cevdet Erdöl

    Prof. Dr. Erdöl'den ölümcül uyarı: İdareciler yasanın ihlalini örtbas ediyor

    © AA /
    Türkiye
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    Sigara kullanımının yeniden yükselmeye başladığı uyarısı yapan Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Sigara kullanımı yüzde 27'ye düşmüştü ancak tekrar yüzde 32'lere çıktı. İdareciler kendi inisiyatifleri ile ne yazık ki yasanın ihlalini örtbas ediyorlar" dedi.

    AK Parti milletvekili olduğu dönemde kapalı alanda sigara yasağının hayata geçmesine öncülük eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 2013'ten sonra tütün kullanımında artış yaşandığını söyledi.

    Sigara
    © AA /
    Sigara kullanım oranı yüzde 27.1’den yüzde 31.6’ya çıktı: 'Kanunu çıkaran milletvekili bile yasağa uymuyor'
    Meclis'te sigara yasağına karşı verilen bilinmeyen mücadelenin detaylarını anlatan Prof. Dr. Erdöl, "Sigara her yıl 100 binden fazla insanımızı öldürüyor. Zehir zehirdir. Yerlisi, yabancısı olmaz. Nargile veya sigara yerli tütün de olsa zehirdir. Her gün 300 insanımızı bu zehirler yüzünden kaybediyoruz. Sigara en öldürücü kitle imha silahıdır. Bu mücadele insanlık görevidir" dedi.

    Açık alanlarda belli yerler dışında sigaranın yasak olması gerektiğini belirten Erdöl, "Yan masadan zehir dumanları yükseliyor. Evladımla stadyuma gidemiyorum. 6-7 yıl önce İstanbul Valisi'nin gözü önünde sigara içiliyordu. Valiye, stadyumda sigara yasak dediğimde, ‘Açık alan içsinler' dedi. Açık da olsa yasak dediğimde, ‘içsinler' şeklinde cevap vermişti. Allah'tan o vali görevde değil" diye konuştu.

    'TÜTÜNLE MÜCADELEYE 70 YIL GEÇ BAŞLADIK'

    Milliyet'ten Mert İnan'ın sorularını yanıtlayan Erdöl'ün açıklamaları şöyle:

    — Türkiye dumansız hava sahası için neden 2008'e kadar beklemek zorunda kaldı?

    Sigara dumanı
    © AA /
    Sigara yasakları genişliyor: Sarma tütün de etkilenecek
    Tütünle mücadeleye 70 yıl gecikmeli başladık. İlk kanun teklifi 1926'da verildi ama 1991'e kadar Meclis'ten kanun teklifleri geçmedi. 1991 yılında eski bakanlardan Bülent Akarcalı'nın teklifi Mecis'ten geçti ama rahmetli Özal ticari gerekçeler nedeniyle kanun teklifini veto etti. Şahsi kanaatim o dönem ABD Devlet Başkanı George Bush, merhum Özal'ı arayarak kanunun veto edilmesini istedi. ABD'deki sigara kartellerinin Başkan Bush vasıtası ile Özal'a tesir ettiğini biliyoruz.

    — Gizli bir el yasaların geçmesini engellemiş olabilir mi?

    ‘Meclis'te gizli bir el vardı' demek Meclis'e hakaret olur. Ancak ‘Gizli bir el yoktu, tütün kartelleri hiç çalışmadı' demek de saflık olur. Biz 2005'e kadar kanunun alt yapısını çalıştık. Kanun teklifi 2007'de komisyondan geçip sıraya girmesine rağmen Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeden kadük kaldı. Nedenini bilemiyorum. Üzerinde spekülasyonlar yapılabilir.

    'BAŞ KAHRAMAN SAYIN ERDOĞAN'DI'

    Recep Tayyip Erdoğan - sigara
    © AA /
    Erdoğan'ın reddettiği öneri: Sigara denetimlerini azaltalım, oylarımız etkilenir
    Bizim için dönüm noktası, o dönem Başbakan olan sayın Erdoğan'ın, 12 Aralık 2007'de tütünle mücadeleyi terörle mücadeleye benzeten tarihi konuşması oldu. 2007 seçimlerinden çıkar çıkmaz ilk yaptığımız, kanunu Meclis'e sunmak oldu ve 19 Temmuz 2009'da dumansız hava sahası yürürlüğe girmiş oldu. Baş kahraman Sayın Erdoğan'dı.

    — Sigara tüketim oranları düşüyor mu?

    Maalesef 2013'den sonra tütün kullanımında artış var. Tütün endüstrisinin de taktikleri oldu. Sigara kullanım oranı yüzde 27'ye düşmüştü ancak tekrar yüzde 32'lere çıkmış durumda. Uygulamada gevşeklik söz konusu. Ne yazık ki idareciler kendi insiyatifleri ile yasanın ihlalini örtbas ediyorlar. Ne yazık ki adliyede, emniyette, Meclis'te, kamu binalarında ihlaller var. Kahvehanede, vatandaş kendi oto kontrol sistemini kurmuş durumda. Üzülerek söylüyorum, bazı bakanlıklar da bile sigara içiliyor. Cumhurbaşkanımızın söylediklerini alt kademeler tam anlamıyla uygulamıyor.

    — Nargile kapalı alanlarda içilmeye devam ediyor?

    Nargile
    © AA /
    'Kapalı alanda nargileye yasak' önerisi
    Kanunu nargileyi de ihtiva edecek şekilde çıkardık ancak 2008'den, 2013'e kadar nargile konusu suistimal edildi. Ekipler bir nargile kafeye ceza kesmeye gittiğinde, esnaflar ‘Tütün için ceza kesebilirsiniz ancak bu tütün ihtiva etmiyor. Aromalı, elmalı, muzlu' diyerek sudan bahanelerle kanunu delmeye ve uygulanamaz hale getirmeye çalıştı. Halbuki, nargile 1 paket sigaradan 10 kat daha fazla zehir saçıyor. Her nargilenin içeriği bilinmiyor. Nargileye uyuşturucu madde, şişesindeki suya alkol katanlar olabiliyor.

    — Elektronik sigarada zarar daha mı az?

    En büyük tuzaklardan biri de elektronik sigara ürünleri. ‘Daha az zararlı' diyenler külliyen yalan söylüyor. Elektronik sigara, sadece ambalaj şekli değişmiş zehir türevidir. Üstelik kartuşlara neler konulduğunu vatandaş bilmiyor. Geçtiğimiz yıl, elektronik sigara yasağının kalkması için bir takım kişiler Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiler. Cumhurbaşkanımızın olumsuz tavrı evlatlarımızın sağlığı için kazanılmış büyük bir zaferdir.

    'KAÇAK SİGARALAR, ÜRETİCİ FİRMANIN HABERİ OLMADAN TÜRKİYE'YE GİREMEZ'

    — Kaçakçılar, sigara endüstrisi ile ortak mı hareket ediyor?

    Marlboro markasıyla özdeşleşen Philip Morris'ten sigara bıraktırma kampanyası için reklam
    © REUTERS / Andrew Winning
    Sigara bıraktırma reklamı veren tütün devine, 'şoke edici ikiyüzlülük' suçlaması
    Kaçak sigaranın arkasında sigara endüstrisi var. Endüstri özellikle bir ülkeyi gözüne kestirdiğinde o ülkeye komşu bir ülkeye fabrika kurar. 12 Eylül öncesi Bulgaristan'daki sigara fabrikasından kaçak ürünler Türkiye'ye sokulurdu. 12 Eylül'den sonra, ‘Madem kaçak içiliyor. Serbest bırakalım, vergisini alırız' denilerek yabancı sigaraya vize verildi. Kartellerin, Kuzey Irak'ta dağıtım üsleri veya fabrika olabilir. Üretici firmanın haberi olmadan binlerce karton sigara Türkiye'ye giremez.

    — Kaçakçılar ve terör örgütlerinin ilişkisi var mı?

    Her içilen yabancı sigara, Afrin'de, Cerablus'ta, Güneydoğu'da askerimize kurşun olarak geri dönüyor. ABD, terör örgütü PYD'ye binlerce tır silah gönderdi. Bu silahların paraları bizim insanımızın içtiği yabancı sigaradan kazanılıyor. Kaçakçılıktan elde edilen gelirin tamamı terör örgütünün kasasına giriyor. Kaçakçılar kazandıkları parayı sigara firmalarıyla bölüşüyor. Bu işler tütün endüstrisinin bilgisi dahilinde işliyor.

    Etiketler:
    Elektronik sigara, Nargile, Sigara, TBMM, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Cevdet Erdöl, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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