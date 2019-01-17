Prof. Dr. Erdöl'den ölümcül uyarı: İdareciler yasanın ihlalini örtbas ediyor

AK Parti milletvekili olduğu dönemde kapalı alanda sigara yasağının hayata geçmesine öncülük eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 2013'ten sonra tütün kullanımında artış yaşandığını söyledi.
Açık alanlarda belli yerler dışında sigaranın yasak olması gerektiğini belirten Erdöl, "Yan masadan zehir dumanları yükseliyor. Evladımla stadyuma gidemiyorum. 6-7 yıl önce İstanbul Valisi'nin gözü önünde sigara içiliyordu. Valiye, stadyumda sigara yasak dediğimde, ‘Açık alan içsinler' dedi. Açık da olsa yasak dediğimde, ‘içsinler' şeklinde cevap vermişti. Allah'tan o vali görevde değil" diye konuştu.
'TÜTÜNLE MÜCADELEYE 70 YIL GEÇ BAŞLADIK'
Milliyet'ten Mert İnan'ın sorularını yanıtlayan Erdöl'ün açıklamaları şöyle:
— Türkiye dumansız hava sahası için neden 2008'e kadar beklemek zorunda kaldı?
— Gizli bir el yasaların geçmesini engellemiş olabilir mi?
‘Meclis'te gizli bir el vardı' demek Meclis'e hakaret olur. Ancak ‘Gizli bir el yoktu, tütün kartelleri hiç çalışmadı' demek de saflık olur. Biz 2005'e kadar kanunun alt yapısını çalıştık. Kanun teklifi 2007'de komisyondan geçip sıraya girmesine rağmen Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeden kadük kaldı. Nedenini bilemiyorum. Üzerinde spekülasyonlar yapılabilir.
'BAŞ KAHRAMAN SAYIN ERDOĞAN'DI'
— Sigara tüketim oranları düşüyor mu?
Maalesef 2013'den sonra tütün kullanımında artış var. Tütün endüstrisinin de taktikleri oldu. Sigara kullanım oranı yüzde 27'ye düşmüştü ancak tekrar yüzde 32'lere çıkmış durumda. Uygulamada gevşeklik söz konusu. Ne yazık ki idareciler kendi insiyatifleri ile yasanın ihlalini örtbas ediyorlar. Ne yazık ki adliyede, emniyette, Meclis'te, kamu binalarında ihlaller var. Kahvehanede, vatandaş kendi oto kontrol sistemini kurmuş durumda. Üzülerek söylüyorum, bazı bakanlıklar da bile sigara içiliyor. Cumhurbaşkanımızın söylediklerini alt kademeler tam anlamıyla uygulamıyor.
— Nargile kapalı alanlarda içilmeye devam ediyor?
— Elektronik sigarada zarar daha mı az?
En büyük tuzaklardan biri de elektronik sigara ürünleri. ‘Daha az zararlı' diyenler külliyen yalan söylüyor. Elektronik sigara, sadece ambalaj şekli değişmiş zehir türevidir. Üstelik kartuşlara neler konulduğunu vatandaş bilmiyor. Geçtiğimiz yıl, elektronik sigara yasağının kalkması için bir takım kişiler Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiler. Cumhurbaşkanımızın olumsuz tavrı evlatlarımızın sağlığı için kazanılmış büyük bir zaferdir.
'KAÇAK SİGARALAR, ÜRETİCİ FİRMANIN HABERİ OLMADAN TÜRKİYE'YE GİREMEZ'
— Kaçakçılar, sigara endüstrisi ile ortak mı hareket ediyor?
— Kaçakçılar ve terör örgütlerinin ilişkisi var mı?
Her içilen yabancı sigara, Afrin'de, Cerablus'ta, Güneydoğu'da askerimize kurşun olarak geri dönüyor. ABD, terör örgütü PYD'ye binlerce tır silah gönderdi. Bu silahların paraları bizim insanımızın içtiği yabancı sigaradan kazanılıyor. Kaçakçılıktan elde edilen gelirin tamamı terör örgütünün kasasına giriyor. Kaçakçılar kazandıkları parayı sigara firmalarıyla bölüşüyor. Bu işler tütün endüstrisinin bilgisi dahilinde işliyor.
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