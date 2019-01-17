Bağcılar Belediyesi’nden hanımefendilik dersleri

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'hanımefendilik' seminerinde, konuşma adabından oturup kalkmaya, toplu ulaşımda uyulması gereken kurallardan cenaze törenlerinde dikkat edilecek hususlar gibi eğitimler veriliyor.
Son yıllarda, ‘Ne kadar saygısızız', ‘İnsanlar artık yolda yürümeyi bilmiyor', ‘Toplu taşıma aracına nasıl binileceğinden habersiziz', şeklinde şikayetlerin arttığını dile getiren Arda, "Bunların şikayet boyutunda kalmaması için böyle bir eğitim vermeye karar verdik" dedi.
Eğitime katılan 19 yaşındaki Ayşenur Parmak "Eğitimlerden önce çantam sırtımda olduğu halde toplu taşıma araçlarına biniyordum ama artık bindiğimde çantamı elime alıyorum. Oturmama kalkmama daha dikkat etmeye başladım" dedi. 18 yaşındaki Esra Özer de, "Aslında hocamızın anlattığı pek çok konuyu biliyoruz fakat uygulamıyorduk. Derslerden sonra daha dikkat ediyorum. Mümkün olduğunca sesimi yükseltmeden konuşuyorum. Dersler de keyifli" diye konuştu.
'İSTANBUL HANIMEFENDİSİ NASIL OLUR?
— Bir hanımefendi toplum içerisinde dakikalarca telefonda sesli konuşmayacak. Özelikle de mahrem konuları.
— Toplu taşıma araçlarında ve evlerde yayılarak oturmayacak.
— Yemek yerken elinde, çatal bıçak vs. sallamayacak. Ağzında yemek varken mümkün olduğunca konuşmayacak.
— Dondurmayı yalayarak yemeyecek.
— Yeni tanıştığı birine ‘Siz' diye hitap edecek. ‘Kaç yaşındasınız' sorusunu sormayacak ve hayatında ‘Lütfen ve teşekkür ederim' kelimelerini daha sık kullanacak.
— 'Abi' diye hitap etmeyecek, argo konuşmayacak.
— Yemeğe toplu şekilde başlayacak
— Kişisel bakımına özen gösterecek.
— Yeni tanıştığı birine ‘Evli misin ya da kaç çocuğun var?' diye sormayacak.
— Abartılı giyinmeyecek. Sabah erken saatte düğüne gidiyormuş gibi makyaj yapmayacak. Bunları yaparken ölçülü olacak.
— Toplum içerisinde sakız çiğnemeyecek.
— Sosyal medyada yediğini içtiğini paylaşmayacak.
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