Bağcılar Belediyesi’nden hanımefendilik dersleri

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'hanımefendilik' seminerinde, konuşma adabından oturup kalkmaya, toplu ulaşımda uyulması gereken kurallardan cenaze törenlerinde dikkat edilecek hususlar gibi eğitimler veriliyor.

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Haftada 1 gün 2 saat süren eğitimde hitap etmenin incelikleri, tanışma, yürüyüş, duruş, arkadaşlık, ev düzeni, toplu taşımada uyulması gereken kurallar ve misafirlik gibi pek çok konuda bilgilendirmeler yapılıyor. Eğitimi matematik mühendisi Arzu Arda veriyor.

Son yıllarda, ‘Ne kadar saygısızız', ‘İnsanlar artık yolda yürümeyi bilmiyor', ‘Toplu taşıma aracına nasıl binileceğinden habersiziz', şeklinde şikayetlerin arttığını dile getiren Arda, "Bunların şikayet boyutunda kalmaması için böyle bir eğitim vermeye karar verdik" dedi.

Geçenleri önce üniversiteye, sonra iş hayatına hazırlayacak çalışmalar yaptıklarını belirten Arda, "Bir hanımefendi, burada öncelikle nasıl oturması gerektiğini, toplu taşıma araçlarında nasıl davranması gerektiğini bilir. Leydilik okulu algısı oluşsun istemiyorum. Çünkü bizim hedeflerimiz daha üst seviyeler. Merhamet, nezaket, tevazunun ne kadar azaldığını görüyoruz. Toplumda hem birbirimizle hem de hayvanlarla kavga halindeyiz. Yürüme, oturup kalkma, çanta taşıma meseleleri işin alt seviyesi. Bir hanımefendi nasıl davranmalı diye söyleyecek olursak tek kelimeyle ölçülü diyebiliriz. Hem dinimizin hem geleneklerimizin hem öz kültürümüzün dayattığı ölçüdür. Unuttuğumuz şey; ölçü. Karşı taraftan ne görmek istiyorsak, da onu vermeliyiz. Toplum içinde belli düzeyde her anlamda insanları rahatsızlığa sevk etmeyecek biçimde davranış sergilemek görevimizdir. Biz de toplum içinde hanımlarımızın en doğru şekilde nasıl davranması gerektiğini anlatıyoruz" dedi.

Eğitime katılan 19 yaşındaki Ayşenur Parmak "Eğitimlerden önce çantam sırtımda olduğu halde toplu taşıma araçlarına biniyordum ama artık bindiğimde çantamı elime alıyorum. Oturmama kalkmama daha dikkat etmeye başladım" dedi. 18 yaşındaki Esra Özer de, "Aslında hocamızın anlattığı pek çok konuyu biliyoruz fakat uygulamıyorduk. Derslerden sonra daha dikkat ediyorum. Mümkün olduğunca sesimi yükseltmeden konuşuyorum. Dersler de keyifli" diye konuştu.

'İSTANBUL HANIMEFENDİSİ NASIL OLUR?

— Bir hanımefendi toplum içerisinde dakikalarca telefonda sesli konuşmayacak. Özelikle de mahrem konuları.

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— Toplu taşıma içerisinde sırt çantasını sırtında taşımayacak. Eline alacak ya da önüne takacak.

— Toplu taşıma araçlarında ve evlerde yayılarak oturmayacak.

— Yemek yerken elinde, çatal bıçak vs. sallamayacak. Ağzında yemek varken mümkün olduğunca konuşmayacak.

— Dondurmayı yalayarak yemeyecek.

— Yeni tanıştığı birine ‘Siz' diye hitap edecek. ‘Kaç yaşındasınız' sorusunu sormayacak ve hayatında ‘Lütfen ve teşekkür ederim' kelimelerini daha sık kullanacak.

— 'Abi' diye hitap etmeyecek, argo konuşmayacak.

— Yemeğe toplu şekilde başlayacak

— Kişisel bakımına özen gösterecek.

— Yeni tanıştığı birine ‘Evli misin ya da kaç çocuğun var?' diye sormayacak.

— Abartılı giyinmeyecek. Sabah erken saatte düğüne gidiyormuş gibi makyaj yapmayacak. Bunları yaparken ölçülü olacak.

— Toplum içerisinde sakız çiğnemeyecek.

— Sosyal medyada yediğini içtiğini paylaşmayacak.