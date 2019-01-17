Ankara'da Suriyeli 5 işçinin öldüğü yangını müfettiş araştıracak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Suriyeli 5 işçinin yaşamını yitirdiği Ankara Siteler'deki yangını soruşturmak için müfettiş görevlendirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Siteler'de 5 işçinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdiklerini açıkladı. Selçuk, "Olayda ihmal varsa gerekli yaptırımlar uygulanacak" dedi.

Dün akşam Ankara Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçi yaşamını yitirmişti.

Mobilya atölyesinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bu iş yerinde yoğun duman üreten malzemeler var. Dumandan etkilenen 5 çalışan maalesef rahmetli oluyor. Şu anda yapılan tespitler bu" diye konuşmuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da, "5 Suriyeli vatandaşımız maalesef alt katta başlayan yangının dumanından etkilenmemek için yukarı çıkmışlar. Yangın da yukarıya ulaştığında 5'ini de kaybettik" açıklamasını yapmıştı.