Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı inşaatında hayatını kaybeden işçi sayısını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ölümlere ilişkin açıklama yaptı. Buna göre İstanbul Havalimanı inşaatında 30 kişi iş kazaları, 25 kişi de doğal ölümler sonucu hayatını kaybetti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a işçilerin kötü çalışma koşullarıyla gündeme gelen İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşaatında kaç işçinin hayatını kaybettiğini ve ölüm nedenini sordu.

Bakan Turhan Tanrıkulu'nun yazılı önergesine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Havalimanı yapımından sorumlu İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ort. Tic. işletmesinden aldığı bilgilerle yanıt verdi.

İstanbul Havalimanı inşaatı süresinde 200 bin 460 kişinin şantiyede çalıştığını ve proje başından itibaren 244 milyon 690 bin 364 adam saat çalışma yapıldığını belirten Bakan Turhan, "Bu süre çerçevesinde gerekli tüm önlemlerin alınmış olmasına rağmen 30 kişi iş kazaları sebebiyle, 25 kişi de doğal ölümler sonucu hayatını kaybetti. Doğal nedenlerle meydana gelen ölümler iş yerinden ve işverenden kaynaklanmamaktadır" dedi.

Bakan Turhan'ın açıklamasına göre, ‘ihmal ve kusurlar' ile ölüm nedenlerinden bazıları şöyle:

TEDBİRSİZLİK AŞIRI HIZ, ŞERİT İHLALİ

"Yasak olduğu halde göle aşırı yaklaşma, tedbirsizlik dikkatsizlik / Döküm sahasında güvensiz alanda durması / Damperin hareketi sırasında vücudunu damper ile şasi arasına sokması / Döküm sahasında güvensiz alanda durması / Karayolunda aşırı hız ve dikkatsizlik / Uygun olmayan elektrik kablosu kullanılması / Sabotaj / Çalışanın çalışma bölgesinde, güvenli iş ekipmanlarını kullanmayarak, kalıp üzerine tırmanarak çalışma yapması / Alt işveren tarafından bölge işaretlenmesinin yapılmaması ve yeterli önlem alınmaması/ Hız ihlali, şerit ihlali / Toplu koruma önlemlerinin söküldükten sonra yerine takılmaması / Çalışanın kendisini yaşam hattına veya güvenli bir ankreaj noktasına bağlamaması, bireysel ihlal, mevcut kişisel koruyucu donanımın lanyartlarını kullanmama (genel vücut travması)/ Vinç operatörünün malzemeyi uygun taşımaması."