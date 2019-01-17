CHP'nin İzmir adayı olacağı iddia edilen Soyer'den Kocaoğlu yorumu: En yakınlarına bile sürpriz oldu

CHP'de İzmir adayı olarak adı ön plana çıkan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yeniden adaylık için yeşil ışık yakmasına, "Benim için değişen bir şey yok" sözleriyle yanıt verdi. Soyer, kararın Kocaoğlu'nun en yakınlarına bile sürpriz olduğunu söyledi.

CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği iddia edilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun adaylık için son anda yeşil ışık yakmasını değerlendirdi.

Adaylık konusunda açıklama yapmanın Kocaoğlu'nun en doğal ve yasal hakkı olduğunu belirten Soyer, yapılan hamleyi eleştirmenin mümkün olmadığını belirtti.

Soyer, "Kendi kişisel tercihi, hakkı. Aday olmak yasal hakkı" dedi.

Aziz Kocaoğlu'nun son anda yaptığı bu çıkışın kendisi için de sürpriz olduğunu aktaran Soyer, "Kime olmadı ki, en yakınlarına bile sürpriz oldu" diye konuştu.

Soyer, Aziz Kocaoğlu'nun açıklamaları için, "Bu yeni durumun, benim durumumu değiştirecek bir özelliği yok. Yeni bir şey değil benim için. Benim için değişen bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.