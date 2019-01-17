Türkiye, Hollandalı gazeteciyi sınır dışı etti

Türk hükümeti tarafından akredite edilen ve uzun zamandır İstanbul'da yaşayan Boersma, dün sabah oturma iznini uzatmak için gittiği yabancılar dairesinde gözaltına alındı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, geceyi havaalanına yakın bir karakolda geçiren Hollandalı gazetecinin evine gitmesine ve eşyalarını almasına izin verilmediği belirtildi.

Gazeteci Boersma, bu sabah uçakla Hollanda'ya gönderildi.

Het Financieele Dagblad Genel Yayın Yönetmeni Jan Bonjer, sınır dışı edilme kararı karşısında derin bir şaşkınlık yaşadığını, karara karşı yasal mücadele vereceklerini söyledi.

Bonjer, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki gazetecilerin işlerini rahatsız edilmeden yapamaması son derece üzücü" dedi.