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12:51 17 Ocak 2019
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    Ay

    Tam Ay tutulması 21 Ocak'ta: Türkiye'de ancak yarısı izlenebilecek

    © AFP 2018 / Luis ACOSTA
    Türkiye
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    21 Ocak'ta gerçekleşecek Ay tutulması, Türkiye'nin batısında görülecek ve tutulmanın ancak yarısı izlenebilecek.

    Kanlı Ay tutulması
    © REUTERS / Amir Cohen
    Yüzyılın en büyük 'Kanlı' Ay tutulması
    Aka Okulları Astronomi Hocası Erkan Arı yaptığı açıklamada, Tam Ay tutulmasının 21 Ocak'ta gerçekleşeceğini, tutulmayı Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarının izleyebileceğini, tutulmanın Türkiye'nin ancak batısında ve sadece ilk yarısının izlenebileceğini söyledi.

    Tam tutulma anı 1 saat 02 dakika, tutulmanın tamamı 5 saat 12 dakika süreceğini söyleyen Astonom Arı, "Tutulma ortasında Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı yaklaşık olarak 364 208 km olacak. Ay'ın Dünya'ya olan ortalama uzaklığı 383 704 km'dir. Yani Ay'ın görünür büyüklüğü artacak. Tutulma boyunca Ay, Yengeç Takımyıldızının önünde olacak" dedi.

    DAHA DA BÜYÜK GÖZÜKECEK

    Ay ve Güneş'in doğarken ve batarken daima daha büyük gözüktüğünü söyleyen Arı, "Bu büyüklük atmosferin mercek görevi görmesinden meydana gelir. Bunun üzerine tutulma anında Ay yakın konumda olduğu için daha da büyük gözükecek. Yani kocaman bir ay tutulması izleyeceğiz. Tutulmaların en keyifli anı yavaş yavaş kapanıp tam tutulma haline dönüşmesidir. Türkiye'nin batısı en zevkli kısımlarını izleyecek. Kanlı ay tutulması yoktur ancak bu tutulmada ay iki kere kırmızılaşacak" açıklamasını yaptı.

    'KANLI AY TUTULMASI TABİRİ TAMAMEN UYDURMADIR'

    Yüzyılın en uzun Ay tutulması öncesi Van Gölü kenarında yuva yapan leyleklerin görüntüleri kameralara yansıdı.
    © AA / Özkan Bilgin
    Kanlı Ay tutulması öncesi Van'da dolunay manzaraları
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    Kanlı Ay tutulması diye bir şeyin olmadığını söyleyen Arı, "Kanlı Ay tutulması tabiri birkaç senedir popüler olup Amerika'daki astronomların ortaya attığı isimlendirmedir. İnsanların ilgisinden ve korkusundan faydalanmak için verilen bu tabir daha sonra tüm Dünya'da kullanılmaya başlanmıştır. Kanlı Ay tutulması tabiri tamamen bir uydurma olup bilimsel olarak hiçbir tehlike barındırmamaktadır. Bu yüzden korkulacak bir durum yoktur" dedi.

    'KANLI AY' TABİRİ NEREDEN GELİYOR?

    Ay'ın iki etkiden dolayı turuncu veya kırmızı renkte gözüktüğünü söyleyen Arı, "Sadece tam Ay tutulmalarında Ay kırmızılaşır. Güneş'ten gelen ışığın içerisinde gökkuşağının içinde bulunan tüm renkler bulunur. Dünya'nın atmosferi ise bu ışığı renklerine ayırır. Bu ayrılma, renklerin kırılma miktarının farklı olmasından meydana gelir. Atmosferimiz, kırılan kırmızı ışığın bir kısmını uzaya yansıtır ve tam Ay tutulması anında Ay, Güneş'ten ışık alamaz ve atmosferden yansıyan bu kırmızı ışık Ay'ı aydınlatır. Yani Ay'ın kendisi kırmızı olur" ifadelerini kullandı.

    'HER TAM AY TUTULMASI AYNI ZAMANDA KANLI AY TUTULMASIDIR'

    Dolunay - Poseidon Tapınağı
    © REUTERS / Costas Baltas
    En son 1866'da görülmüştü: Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması
    Ay'ın, doğarken ve batarken daima kırmızı\turuncu gözüktüğünü belirten Arı, "Güneş battıktan sonra ve doğmadan hemen önce Güneş ışınlarının yaptığı açı nedeniyle atmosferin ufuk kısmı kırmızılaşır. Kırmızı atmosferden geçen gri Ay görüntüsü ise Ay'ın kırmızı gözükmesine sebep olur. Yani Ay'ın kırmızı gözükmesinin sebebi Ay'ın kırmızı olmasından değil atmosferin kırmızı olmasındandır. Kanlı Ay tutulması ise Ay doğarken tam Ay tutulması gerçekleşiyorsa, hem tam tutulmadan kaynaklı kırmızılık hem de atmosferin kırmızılığı üst üste gelir ve Ay'ın koyu kırmızı gözükmesine sebep olur. Buna göre, her tam Ay tutulması Dünya'da bir yerlerde kanlı Ay tutulmasıdır. O halde tabir bu ise kanlı ay tutulması olmayan tam tutulma olamaz. Türkiye'nin sadece batı bölgelerinde Ay doğarken atmosferin kırmızı olmasından dolayı, kırmızı gözükecek. Tam tutulma başladığında ise Ay, gökyüzünde yükseldiği için atmosferin kırmızılığından kurtulacak ancak bu kez tam tutulmanın kırmızılığı başlayacak. Türkiye'nin en batısı çok kısa bir süre kanlı olarak izleyebilecek" dedi.

    BİR SONRAKİ TUTULMA GÜNEŞ'TE YAŞANACAK

    Arı, gerçekleşecek bir sonraki tutulmanın 02 Temmuz 2019 tarihinde Tam Güneş Tutulması olacağını ve Türkiye bu tutulmayı izleyemeyeceğini belirtti. Gerçekleşecek bir sonraki Ay Tutulması 16 Temmuz 2019 tarihinde olacağını söyleyen arı tutulmanın Parçalı Ay Tutulması olarak gerçekleşeceğini ve bu tutulmanın Türkiye'den izlenebileceğini kaydetti.

    Tutulma saatleri:

    Ay, İstanbul'da saat: 08.28'de batacak

    Güneş, İstanbul'da saat: 08.24'de doğacak

    05.36 Kısmi Tutulma başlangıcı

    06.34 Parçalı Tutulma başlangıcı

    07.41 Tam Tutulma başlangıcı

    08.12 Azami Tutulma

    08.43 Tam Tutulma sonu

    09.51 Parçalı Tutulma sonu

    10.48 Kısmi Tutulma sonu

    Etiketler:
    bilim, açıklama, astronomi, Kanlı Ay tutulması, Aka Okulları, Erkan Arı, Ay
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