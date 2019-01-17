Tam Ay tutulması 21 Ocak'ta: Türkiye'de ancak yarısı izlenebilecek

Tam tutulma anı 1 saat 02 dakika, tutulmanın tamamı 5 saat 12 dakika süreceğini söyleyen Astonom Arı, "Tutulma ortasında Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı yaklaşık olarak 364 208 km olacak. Ay'ın Dünya'ya olan ortalama uzaklığı 383 704 km'dir. Yani Ay'ın görünür büyüklüğü artacak. Tutulma boyunca Ay, Yengeç Takımyıldızının önünde olacak" dedi.
DAHA DA BÜYÜK GÖZÜKECEK
Ay ve Güneş'in doğarken ve batarken daima daha büyük gözüktüğünü söyleyen Arı, "Bu büyüklük atmosferin mercek görevi görmesinden meydana gelir. Bunun üzerine tutulma anında Ay yakın konumda olduğu için daha da büyük gözükecek. Yani kocaman bir ay tutulması izleyeceğiz. Tutulmaların en keyifli anı yavaş yavaş kapanıp tam tutulma haline dönüşmesidir. Türkiye'nin batısı en zevkli kısımlarını izleyecek. Kanlı ay tutulması yoktur ancak bu tutulmada ay iki kere kırmızılaşacak" açıklamasını yaptı.
'KANLI AY TUTULMASI TABİRİ TAMAMEN UYDURMADIR'
'KANLI AY' TABİRİ NEREDEN GELİYOR?
Ay'ın iki etkiden dolayı turuncu veya kırmızı renkte gözüktüğünü söyleyen Arı, "Sadece tam Ay tutulmalarında Ay kırmızılaşır. Güneş'ten gelen ışığın içerisinde gökkuşağının içinde bulunan tüm renkler bulunur. Dünya'nın atmosferi ise bu ışığı renklerine ayırır. Bu ayrılma, renklerin kırılma miktarının farklı olmasından meydana gelir. Atmosferimiz, kırılan kırmızı ışığın bir kısmını uzaya yansıtır ve tam Ay tutulması anında Ay, Güneş'ten ışık alamaz ve atmosferden yansıyan bu kırmızı ışık Ay'ı aydınlatır. Yani Ay'ın kendisi kırmızı olur" ifadelerini kullandı.
'HER TAM AY TUTULMASI AYNI ZAMANDA KANLI AY TUTULMASIDIR'
BİR SONRAKİ TUTULMA GÜNEŞ'TE YAŞANACAK
Arı, gerçekleşecek bir sonraki tutulmanın 02 Temmuz 2019 tarihinde Tam Güneş Tutulması olacağını ve Türkiye bu tutulmayı izleyemeyeceğini belirtti. Gerçekleşecek bir sonraki Ay Tutulması 16 Temmuz 2019 tarihinde olacağını söyleyen arı tutulmanın Parçalı Ay Tutulması olarak gerçekleşeceğini ve bu tutulmanın Türkiye'den izlenebileceğini kaydetti.
Tutulma saatleri:
Ay, İstanbul'da saat: 08.28'de batacak
Güneş, İstanbul'da saat: 08.24'de doğacak
05.36 Kısmi Tutulma başlangıcı
06.34 Parçalı Tutulma başlangıcı
07.41 Tam Tutulma başlangıcı
08.12 Azami Tutulma
08.43 Tam Tutulma sonu
09.51 Parçalı Tutulma sonu
10.48 Kısmi Tutulma sonu
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)