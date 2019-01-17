Balyoz hakimine 12 yıl hapis cezası

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi bugünkü karar duruşmasında Ali Efendi Peksak'ın 'FETÖ üyeliği'nin sabit olduğuna karar vererek 12 yıl hapse hükmetti.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Peksak, ByLock kullanmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, eski hakim Peksak'ı 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın ise 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Şanal, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde İlhan Cihaner'i makamından gözaltına aldırmıştı.