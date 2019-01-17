S-400 füze sistemiyle F-35'lerin uyumu masada: Savunma Sanayi Başkanı, görüşmelere katılmadı

Türkiye'ye 3.5 milyar dolarlık Patriot füze savunma sistemi teklifini görüşmek için gelen ABD heyeti, iki gün süren görüşmelerini tamamladı. Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki görüşmelerde, ABD'nin, S-400 savunma sistemi ile F-35 uçaklarının birlikte çalışmasına yönelik endişeleri masaya yatırılırken, Savunma Sanayi Başkanı görüşmelerde yer almadı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Büyükelçiliği yetkililerinden oluşan heyet, Savunma Sanayi Başkanlığı'nda Türk yetkililerle bir araya geldi. İki gün süren ve dün tamamlanan görüşmelerde, 3.5 milyar dolarlık teklif gözden geçirilirken, teklifin teknik detayları ele alındı.

TÜRKİYE'NİN TALEPLERİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre, alt düzeyde gerçekleşen görüşmelere, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir katılmadı. ABD heyetinin, Patriot sisteminin kabiliyetleri ve ayrıntıları hakkında bilgilendirme yaptığı görüşmede, Türkiye'nin uygun kredi, teknoloji transferi ve ortak üretim talepleri de gündeme geldi.

FİYATIN İNMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

ABD heyeti, S-400 hava savunma sistemi ile F-35 uçaklarının uyumu konusunda endişe taşıyor. Görüşmelerde bu endişelerini dile getiren ABD heyeti, Türkiye'nin S-400'leri alması halinde, Rusya'nın F-35'lerin nasıl çalıştığını öğrenebileceği ve F-35'lerin tespit edilme menzili gibi bazı bilgileri elde edeceğini iletti. S-400'lerle ilgili teknik bir sorun yaşanmayacağını kaydeden Türk yetkililerin ise, S-400'lerin yerli yazılımla çalışacağını, sistemin kendi radar, tespit, takip sistemleriyle yürütüleceği bilgisini vererek, sistemin diğer sistemlere entegre olmayacağını ifade ettiği öğrenildi. Belirli aralıklarla Ankara-Washington hattında devam etmesi beklenen görüşmeler sonrasında Patriot fiyatının 2.5 milyar dolar seviyesine inmesi öngörülüyor.