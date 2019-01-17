Kuyumcuyu ellerini kelepçeleyip yakmışlar

Antalya'da, 2017 yılının Nisan ayında kaybolduktan bir hafta sonra Korkuteli'ndeki ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcu Vedat Şenay'ın öldürülmesiyle ilgili davanın 6'ncı duruşması yapıldı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar İranlı Hamed Norouzhia, Mohammad Falahzadeh ve Peyman Boveırımonji ile taraf avukatları katıldı.
'CANLI OLARAK YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR'
Savcı mütalaasında, Adli Tıp Kurumu raporunu dikkate alarak, "Cesedin el bileklerinde tespiti yapılan kısmen yanmış beyaz plastik kelepçe ve bu hizada el bileği yüzünde tespiti yapılan soluk renkli yatay hat dikkate alındığında cesedin vücudunda yakılmadan önce ölümü gerektirecek mahiyette travmatik bir darp cebir izine rastlanılmadığı gibi maktulün yakıldığı yere el bilekleri beyaz renkli plastik kelepçeyle bağlanmak suretiyle getirilmesi dikkate alındığında maktulün yakılmadan önce canlı vaziyette el bileklerinden bağlanarak cesedin bulunulduğu yere getirildiği, burada kumaş malzemeler ve benzin maddesi vasıtasıyla canlı olarak yakılarak öldürüldüğü düşünülmektedir" dedi.
Savcı iddianamede 'tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanmaları istenilen sanıklara 'iştirak halinde canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu cezası verilmesini talep etti.
Duruşma karar için ertelendi.
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