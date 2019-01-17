Kayıt
14:26 17 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Güvenli bölge tanımıyla kastedilen nedir, Rusya bu işin neresindedir?

    © AA / Mustafa Kamacı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fırat'ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin, "Tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacaksa denilecek bir şey yoktur" dedi ve sordu: "20 millik derinliğe sahip olacağı söylenen güvenli bölge tanımı ile kastedilen nedir? Uçuşa yasak bölge planlaması var mıdır? Rusya bu işin neresindedir?"

    MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen partisinin İl Başkanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

    Devlet Bahçeli-Recep Tayyip Erdoğan
    Bahçeli'den MHP teşkilatına ittifak genelgesi: Cumhur İttifakı'nın saygınlığını zedeleyecek her türlü açıklamadan kaçınılacak
    "İnancım odur ki Cumhur İttifakı, sahip olduğu milli mücadele ruhuyla Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir" ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:

    "30 büyükşehirde ve alt belediyelerde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle uzlaşmaya vardık. Büyükşehir belediyeleri dışındaki 51 il ve ilçe belediyelerinde değerli adaylarımız demokratik yarışa gireceklerdir. Önümüzdeki günlerde kalan 220 belediye başkan adayımızı milletimize takdim edip yolumuza devam edeceğiz. MHP olarak Cumhur İttifakı'nın gereği neyse onu yaptık. Birkaç belediye daha alalım diye ilçelerimizi çiğnemedik, el avuç açmadık aman demedik. Beka ağırlıklı siyasetimizi karalamadık."

    'UÇUŞA YASAK BÖLGE PLANLAMASI VAR MIDIR?'

    TSK ile ABD ordusunun Menbiç'teki ortak devriyesinden ilk görüntüler
    Genelkurmay Başkanlığı
    Sabah: Türkiye'den Suriye'deki güvenli bölge için 5 kırmızı çizgi
    Bölgesel gelişmelerin çetrefilli bir hal almaya başladığını söyleyen Bahçeli, terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmenin insanlık vicdanına ağır bir saldırı, vahim bir suç olduğunu belirtti.

    MHP lideri Bahçeli, Fırat'ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Bahçeli, "20 millik derinliğe sahip olacağı söylenen güvenli bölge tanımı ile kastedilen nedir? Bu güvenli bölgede terör örgütleri bulunacak mıdır? Uçuşa yasak bölge planlaması var mıdır? Rusya bu işin neresindedir?" diye sordu.

    'ABD'YE KANACAKSAK, HERKESİ UYARIYORUM Kİ…'

    ABD Başkanı Donald Trump- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS /
    Erdoğan ile Trump telefonda görüştü: İkili ilişkiler ve Suriye'de güvenli bölge oluşturulması ele alındı
    "Oluşturulacak güvenli bölge tamamen Türkiye'nin denetiminde olacaksa diyeceğim bir şey yoktur" diyen Bahçeli, "ABD'nin yazdığı kanlı senaryoya kanıp, terör örgütlerine göz yumacaksak, güvenli bölge diye tampon bölgeye 'tamam' diyeceksek aynısı Körfez Savaşı'ndan sonra yaşandığı gibi yeni bir uçuşa yasak bölge kararına zımnen onay vereceksek, herkesi uyarıyorum ki bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde çizilecektir" uyarısında bulundu.

    MHP lideri, açıklamalarına şöyle devam etti:

    — Trump, yaklaşık 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeden bahsetmiştir, hükümet de buna müspet yaklaşmıştır. Şayet kurulacak ve oluşturulacak güvenli bölge, tamamen Türkiye'nin denetim ve kontrolünde olacaksa, üstelik terörle tavizsiz bir mücadele sürecekse diyeceğim bir şey yoktur.

    'TRUMP'IN AĞZINI KAPATMADIĞINIZ MÜDDETÇE KONU KAPANMAZ'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / JIM YOUNG
    Trump: Eğer Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz
    - ABD, Fırat'ın doğusunu baz ve esas alarak bir terör haritası çizmek, özerk bir yapı kurmak, yeni bir Barzani modeli inşa etmek heves ve hedefindedir.

    — "(Güvenli bölge konusunda Erdoğan'la görüşme ihtimali) Bizden talep gitmesi nezaketli olmaz. Ama Cumhurbaşkanımız, herhangi bir ülke ve uluslararası konulardaki görüşleri bizimle paylaşmak isterlerse davet eder, biz de gider görüşürüz.

    — "(Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdit içeren ifadeleri) Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz.

    — Siyasi iktidarın bugüne kadarki terörle mücadelesi doğrudur, kararlı bir tutum söz konusudur. Uluslararası ilişkiler bağlamında ülkemizin milli bütünlüğü, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı uyanıklığı da doğru bir tespittir. Bunların devamı süresince biz MHP olarak iktidarın her yönüyle destekçisi ve yardımcısıyız.

    BAHÇELİ'DEN PROMPTER TEPKİSİ: KALDIRIN BUNLARI YA

    Öte yandan Bahçeli, prompter'a yanlış konuşmanın yansıtılması nedeniyle sinirlerine hakim olamadı.

    Bahçeli canlı yayın sırasında, "Geçmişin tecrübeleriyle yere sağlam basıyoruz. İnançlarımızın derinliğiyle, kanımızın genişliğiyle, ülkülerimizle bir diğer şeyler tutuyoruz. Burasını yanlış koymuş kaldırın bunları ya" dedi.

    ​Bahçeli daha sonra prompter'a doğru metnin yansıtılmasının ardından konuşmasına kağıttan okuyarak devam etti.

    Etiketler:
    Güvenli bölge, Cumhur İttifakı, MHP, Donald Trump, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yıktırılan bina ve köprüler
    Dinamitle yıkılan bina ve köprülerin 'etkileyici' görüntüleri
    Karikatür
    ABD'den Rusya'ya: 9M729 füzesini imha edin
    İnfografik
    2018'de ailelerin gıda harcamalarına göre Avrupa ülkeleri sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet