Bahçeli: Güvenli bölge tanımıyla kastedilen nedir, Rusya bu işin neresindedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fırat'ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin, "Tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacaksa denilecek bir şey yoktur" dedi ve sordu: "20 millik derinliğe sahip olacağı söylenen güvenli bölge tanımı ile kastedilen nedir? Uçuşa yasak bölge planlaması var mıdır? Rusya bu işin neresindedir?"

MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen partisinin İl Başkanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

"İnancım odur ki Cumhur İttifakı, sahip olduğu milli mücadele ruhuyla Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir" ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:

"30 büyükşehirde ve alt belediyelerde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle uzlaşmaya vardık. Büyükşehir belediyeleri dışındaki 51 il ve ilçe belediyelerinde değerli adaylarımız demokratik yarışa gireceklerdir. Önümüzdeki günlerde kalan 220 belediye başkan adayımızı milletimize takdim edip yolumuza devam edeceğiz. MHP olarak Cumhur İttifakı'nın gereği neyse onu yaptık. Birkaç belediye daha alalım diye ilçelerimizi çiğnemedik, el avuç açmadık aman demedik. Beka ağırlıklı siyasetimizi karalamadık."

'UÇUŞA YASAK BÖLGE PLANLAMASI VAR MIDIR?'

Bölgesel gelişmelerin çetrefilli bir hal almaya başladığını söyleyen Bahçeli, terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmenin insanlık vicdanına ağır bir saldırı, vahim bir suç olduğunu belirtti.

MHP lideri Bahçeli, Fırat'ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, "20 millik derinliğe sahip olacağı söylenen güvenli bölge tanımı ile kastedilen nedir? Bu güvenli bölgede terör örgütleri bulunacak mıdır? Uçuşa yasak bölge planlaması var mıdır? Rusya bu işin neresindedir?" diye sordu.

'ABD'YE KANACAKSAK, HERKESİ UYARIYORUM Kİ…'

"Oluşturulacak güvenli bölge tamamen Türkiye'nin denetiminde olacaksa diyeceğim bir şey yoktur" diyen Bahçeli, "ABD'nin yazdığı kanlı senaryoya kanıp, terör örgütlerine göz yumacaksak, güvenli bölge diye tampon bölgeye 'tamam' diyeceksek aynısı Körfez Savaşı'ndan sonra yaşandığı gibi yeni bir uçuşa yasak bölge kararına zımnen onay vereceksek, herkesi uyarıyorum ki bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde çizilecektir" uyarısında bulundu.

MHP lideri, açıklamalarına şöyle devam etti:

— Trump, yaklaşık 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeden bahsetmiştir, hükümet de buna müspet yaklaşmıştır. Şayet kurulacak ve oluşturulacak güvenli bölge, tamamen Türkiye'nin denetim ve kontrolünde olacaksa, üstelik terörle tavizsiz bir mücadele sürecekse diyeceğim bir şey yoktur.

'TRUMP'IN AĞZINI KAPATMADIĞINIZ MÜDDETÇE KONU KAPANMAZ'

- ABD, Fırat'ın doğusunu baz ve esas alarak bir terör haritası çizmek, özerk bir yapı kurmak, yeni bir Barzani modeli inşa etmek heves ve hedefindedir.

— "(Güvenli bölge konusunda Erdoğan'la görüşme ihtimali) Bizden talep gitmesi nezaketli olmaz. Ama Cumhurbaşkanımız, herhangi bir ülke ve uluslararası konulardaki görüşleri bizimle paylaşmak isterlerse davet eder, biz de gider görüşürüz.

— "(Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdit içeren ifadeleri) Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz.

— Siyasi iktidarın bugüne kadarki terörle mücadelesi doğrudur, kararlı bir tutum söz konusudur. Uluslararası ilişkiler bağlamında ülkemizin milli bütünlüğü, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı uyanıklığı da doğru bir tespittir. Bunların devamı süresince biz MHP olarak iktidarın her yönüyle destekçisi ve yardımcısıyız.

BAHÇELİ'DEN PROMPTER TEPKİSİ: KALDIRIN BUNLARI YA



Öte yandan Bahçeli, prompter'a yanlış konuşmanın yansıtılması nedeniyle sinirlerine hakim olamadı.

Bahçeli canlı yayın sırasında, "Geçmişin tecrübeleriyle yere sağlam basıyoruz. İnançlarımızın derinliğiyle, kanımızın genişliğiyle, ülkülerimizle bir diğer şeyler tutuyoruz. Burasını yanlış koymuş kaldırın bunları ya" dedi.

​Bahçeli daha sonra prompter'a doğru metnin yansıtılmasının ardından konuşmasına kağıttan okuyarak devam etti.