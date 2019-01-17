'Samsun’da ahır ve samanlıktan seçmen çıktı'

Son günlerdeki seçmen taşıma iddialarına bir yenisi eklendi. Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı ve Baruthane Mahallesi muhtarı Mustafa Öztürk, bir köyde samanlık ve ahırda seçmen kaydının bulunduğunu söyledi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı ve Baruthane Mahallesi muhtarı Mustafa Öztürk, kent merkezine uzak olan mahallelerde usulsüz seçmen kaydı oluşturan kişilerin tespit edildiğini ileri sürdü.

© Fotoğraf : Yalova Belediyesi 'Tatil köyünde bir dairede 52 seçmen tespit edildi'

Söz konusu adreslerde ikamet etmeyenlerin, seçim için o mahalleye taşındığını kaydeden Öztürk, "Bu kişiler jandarma tarafından tespit edildi ve cezai işlem uygulandı" dedi.

Öztürk, şöyle devam etti:

— Diğer muhtar arkadaşlarımızla da görüştüğümüzde 100 seçmeni olan bir mahallede 70'e yakın seçmenin taşındığını öğrendik. Mahalle muhtarımız feryat ediyor çünkü bu büyük bir haksızlık. Numarası olmayan ahıra, samanlığa seçmenler taşınmış. Normalde nüfus müdürlüğü noter tasdikli kira kontratı istiyor ama ücra mahallelerde bu yapılamıyor. Su, elektrik abonelerinin de bulunması çok zor. Birileri de bundan fırsatçılık yapıyorlar. Örneğin; Ladik'te bir arkadaşımızın mahallesine 25'e yakın seçmenin taşıması yapıldı. Bunlar jandarmayla beraber tespit edilerek hepsine kaymakamlıktan kişi başına bin 80 lira ceza yazıldı. Bu kesinlikle Müslümanlığa ve İslam'a yakışmayan bir davranış. Çünkü tamamen haram. Bırakın oranın kültürünü bilen, muhtarlık yapan, mahallenin her şeyini bilen kişiler muhtarlık yapsın.