Esra Albayrak: 28 Şubat daha kahramanlarını tanıtmadı

Albayrak, kendi lise dönemindeki hayallerinin sınırlarıyla bugünkü lisedeki genç kızların hayallerinin sınırları arasındaki farkı gördüğünde heyecanlandığını ve duygulandığını dile getirdi.
Heyecanlı olmasının bir sebebinin de bu projenin Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşmesi olduğunu ifade eden Albayrak, Tenzile Erdoğan'ın girişimcilik, liderlik ve sosyal sorumluluk noktasında farkındalığı yüksek bir kadın olduğunu vurgulayarak, anneliğin liderlik, girişimcilik ve topluma hizmet gerektirdiğini söyledi.
‘HAYALLERİMİZİ TIRPANLAMIŞ OLMALARINI BUGÜN HALA AFFEDEMİYORUM'
"Çok faal gerçekliklerle geçti bizim lise hayatımız. 28 Şubat sürecini hepiniz biliyorsunuz. Bir öğrenci olarak hala hazmedemediğim ve bize bunları yaşatanları affedemediğim bir konu var. O da hayal kurmamıza engel olmaları. Hayallerimizi böyle tırpanlamış olmalarını ben bugün hala affedemiyorum. Her şey bir yana, kaybedilen yıllar, ailelerinden uzak kalan arkadaşlarımız, travmayı kaldıramayıp farklı hastalıklara uğradıktan sonra vefat edenler… Bütün bunlar için çok ağır bedeller ödendi.
‘BEN DAHA BU KONUYU KENDİ İÇİMDE ÇÖZEBİLMİŞ DEĞİLİM'
Yaşanılan dünyanın birilerinin hayal ettiği dünya olduğunu aktaran Albayrak, bunun da farkında olunması ve daha iyi bir hayalle bu dünyanın değiştirilip değiştirilemeyeceğinin düşünülmesi gerektiğini vurguladı.
‘MERAKLARINIZ OLSUN, ONLARIN PEŞİNE DÜŞÜN, ZİHNİNİZİ VE BEYNİNİZİ KİMSENİN İPOTEĞİ ALTINA VERMEYİN'
"Dünya şartlarında sıkıntı duyduğumuz, sevmediğimiz, hoşumuza gitmeyen bir yığın şey olabilir, olsun da mutlaka. Olsun ki, siz başka bir hayal kurun. Siz daha başka bir dünya hayal edebilirsiniz, etmelisiniz. Kuracağınız güzel hayaller alacağınız başarılarla da taçlanacak. Meraklarınız olsun, onların peşine düşün. Sorgulamaktan kaçınmayın, araştırın. Zihninizi, beyninizi kimsenin ipoteği altına vermeyin. Özgüvenli olun ama asla şımarık olmayın. En iyi okulda, en iyi öğretmenle de muhatap olsanız, siz kendinize yatırım yapmadıkça başarı gelmeyecektir."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)