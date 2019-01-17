Esra Albayrak: 28 Şubat daha kahramanlarını tanıtmadı

İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, 28 Şubat sürecine dair "Kimileri tabii bunun böyle bir ajitasyona döndüğünü falan anlatıyor. Aman ha bu aldatmacaya düşmeyin. 28 Şubat'ın daha romanı yazılmadı, filmi çekilmedi, psikolojisi yapılmadı, akademik çalışmaları bitmedi. 28 Şubat daha kahramanlarını tanıtmadı" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Albayrak, Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülen ‘'Vize: Kızlar İçin Vizyoner Hedefler' projesinin ‘Görev 1.1. Rozet Töreni'nde konuştu.

Albayrak, kendi lise dönemindeki hayallerinin sınırlarıyla bugünkü lisedeki genç kızların hayallerinin sınırları arasındaki farkı gördüğünde heyecanlandığını ve duygulandığını dile getirdi.

Heyecanlı olmasının bir sebebinin de bu projenin Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşmesi olduğunu ifade eden Albayrak, Tenzile Erdoğan'ın girişimcilik, liderlik ve sosyal sorumluluk noktasında farkındalığı yüksek bir kadın olduğunu vurgulayarak, anneliğin liderlik, girişimcilik ve topluma hizmet gerektirdiğini söyledi.

‘HAYALLERİMİZİ TIRPANLAMIŞ OLMALARINI BUGÜN HALA AFFEDEMİYORUM'

Albayrak, okurken çok fazla hayal kuramadıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok faal gerçekliklerle geçti bizim lise hayatımız. 28 Şubat sürecini hepiniz biliyorsunuz. Bir öğrenci olarak hala hazmedemediğim ve bize bunları yaşatanları affedemediğim bir konu var. O da hayal kurmamıza engel olmaları. Hayallerimizi böyle tırpanlamış olmalarını ben bugün hala affedemiyorum. Her şey bir yana, kaybedilen yıllar, ailelerinden uzak kalan arkadaşlarımız, travmayı kaldıramayıp farklı hastalıklara uğradıktan sonra vefat edenler… Bütün bunlar için çok ağır bedeller ödendi.

‘BEN DAHA BU KONUYU KENDİ İÇİMDE ÇÖZEBİLMİŞ DEĞİLİM'

Kimileri tabi bunun böyle bir ajitasyona döndüğünü falan anlatıyor. Aman ha bu aldatmacaya düşmeyin. 28 Şubat'ın daha romanı yazılmadı, filmi çekilmedi, psikolojisi yapılmadı, akademik çalışmaları bitmedi. 28 Şubat daha kahramanlarını tanıtmadı. Ben daha bu konuyu kendi içimde çözebilmiş değilim. Onun psikolojik travmasından kurtulmak için çok çabaladık. Bunun için en iyi okullarda okuyacağız diye o kadar çaba sarfettik ki… Sizler eminim bizlerin çok daha ötesinde olacaksınız. Çünkü sizin hayalleriniz daha büyük. Hayallerinizi büyük tutun her zaman. Sizi 'hayalpereset' olarak tanımlayanlara karşı da hayalperest olmak hayallerin içinde uyumak değildir. Hayalleri olanlar uyumazlar. Hayalleri olanların hedefleri de büyüktür.

Yaşanılan dünyanın birilerinin hayal ettiği dünya olduğunu aktaran Albayrak, bunun da farkında olunması ve daha iyi bir hayalle bu dünyanın değiştirilip değiştirilemeyeceğinin düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

‘MERAKLARINIZ OLSUN, ONLARIN PEŞİNE DÜŞÜN, ZİHNİNİZİ VE BEYNİNİZİ KİMSENİN İPOTEĞİ ALTINA VERMEYİN'

Albayrak, öğrencilere şunları söyledi:

"Dünya şartlarında sıkıntı duyduğumuz, sevmediğimiz, hoşumuza gitmeyen bir yığın şey olabilir, olsun da mutlaka. Olsun ki, siz başka bir hayal kurun. Siz daha başka bir dünya hayal edebilirsiniz, etmelisiniz. Kuracağınız güzel hayaller alacağınız başarılarla da taçlanacak. Meraklarınız olsun, onların peşine düşün. Sorgulamaktan kaçınmayın, araştırın. Zihninizi, beyninizi kimsenin ipoteği altına vermeyin. Özgüvenli olun ama asla şımarık olmayın. En iyi okulda, en iyi öğretmenle de muhatap olsanız, siz kendinize yatırım yapmadıkça başarı gelmeyecektir."