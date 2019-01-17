Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi: Samsun'da batan gemiden kurtarılan denizciler 'Bu olayın Türkiye’de yaşanmasına çok sevindik' dedi

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Samsun’da batan gemiden kurtarılan 7 mürettebatın, olayın başka bir ülkede gerçekleşmesi durumunda hayatta kalma şanslarını çok az gördüklerini, bu olayın Türkiye’de yaşanmasına çok sevindiklerini söylediklerini açıkladı.

Rusya’nın Azov Limanı’ndan yüklediği 3 bin 300 ton kömürü Samsun’a getirmek üzere 13 kişilik mürettebatla hareket eden Panama bayraklı 8841644 IMO numaralı 'Volga-Balt 214' isimli kuru yük gemisi, Samsun’a 80 mil (130 km) açıkta 5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle gemi bölünerek Karadeniz’e gömülmüştü.

Gemiden alınan sinyal üzerine harekete geçen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, zorlu şartlarda verdikleri mücadele sonucu 7 kişiyi sağ kurtarmayı başarmıştı.

Olay üzerine Samsun’a gelen Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Samsun Valisi Osman Kaymak’a ve kurtarma ekibinde yer alan Salih Güvenlik Komutanlığı ekibine teşekkür etti. Sybiha, kaza sonrası kurtarılan denizcilerin açıklamalarını Samsun Valisi Osman Kaymak ile paylaştı.

© AA / Fatih Mehmet Kürkçü Samsun’da batan geminin kurtulan mürettebatı, Vali Kaymak'ı ziyaret etti

Geminin başka bir ülkede batması halinde can kaybının daha fazla olabileceğini vurgulayan Sybiha şu ifadeleri kullandı: "Başarılı kurtarma operasyonunuz sayesinde 7 denizci arkadaşımız kurtarıldı. Bu kurtarma operasyonu çok zor hava şartlarında gerçekleştirildi. Büyükelçi olarak operasyona katılan herkese teşekkür ediyorum. Kaza esnasında her dakika çok önemliydi. Türkiye tarafı olaya çok hızlı bir şekilde tepki gösterdi. Yardım çok hızlı geldi. Bunun sayesinde de çok olumlu sonuçlar elde edildi. Operasyona helikopterlerin ve diğer araçların da katılması operasyonun başarılı geçmesine katkıda bulundu. Ankara’da kurtarılan denizcilerle konuştuğumuzda, 'Birçok yere gittik. Söz konusu olay Türkiye’de olmamış olsaydı bu kadar ilgi gösterileceğini düşünmüyorduk. Bir nevi de şu anda hayatta olamayabilirdik. Bu olayın Türkiye’de yaşanmasına çok sevindik. Hızlı ve başarılı bir operasyon gerçekleştirildi' dediler. Zor koşullarda kendi hayatlarını tehlikeye atan kurtarma ekibi çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Kaza 130 km uzaklıkta olmasına rağmen 7 denizcimiz kurtarıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."