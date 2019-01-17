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16:01 17 Ocak 2019
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    Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu

    Akşener'le görüşen İmamoğlu: İstanbul'da favori biziz

    © AA / Metin Aktas
    Türkiye
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    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Vatandaşın arasında yaklaşık 20 gündür aktif bir şekilde bulunan bir belediye başkan adayı olarak favorinin biz olduğumuzu çok yakından hissediyorum" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    İmamoğlu, partiden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Akşener'e iki parti arasındaki ittifak sürecinde hem şahsı hem de İstanbul'daki çalışmalara verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

    Akşener'in daha olgun, daha verimli çalışmaların nasıl yapılacağı konusunda tecrübelerini kendisiyle paylaştığını aktaran İmamoğlu, çok verimli ve güzel bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade etti.

    İstanbulluya değer katan ve onların sorunlarını çözen bir süreci yürütmeye çalışacaklarını dile getiren İmamoğlu, buna, Genel Başkan Akşener'in yanı sıra genel başkan yardımcıları ve İstanbul teşkilatının da katkı sunacağına işaret etti.

    'HERKES KENDİ CEPHESİNDEN OLAYA BAKAR'

    İstanbul kalabalık
    © AA / Arşiv
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    İmamoğlu, "AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm illerde favori şekilde seçimlere giriyoruz' dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Herkes kendi cephesinden olaya bakar. Elbette ki kendilerini favori hissetmeleri doğaldır kendi cephelerinden baktıklarında ama bizzat vatandaşın arasında yaklaşık 20 gündür aktif bir şekilde bulunan bir belediye başkan adayı olarak, bu aktifliği yaşayan ve hisseden bir İstanbullu olarak favorinin biz olduğumuzu çok yakından hissediyorum. Sanıyorum kendileri de vatandaşın arasına girebilirlerse bu dediğimi onlar da görecekler."

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, AK Parti, CHP, İYİ Parti, Numan Kurtulmuş, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, İstanbul
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