Kemal Batmaz: Darbe yok ki pişmanlık duyayım

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz, savunmasında cezaevi ve yargılama sürecini eleştirdi. Batmaz, hakimin "Pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusuna, "Darbe yok ki pişmanlık duyayım" yanıtını verdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen 'FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz ve jinekolog eşi Gonca Batmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

© AA / Mustafa Kamacı Kemal Batmaz: Hiçbir zaman bu girişimin parçası olmadım

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Kemal Batmaz hakkında 'terörizmi finanse etmek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, sanık Rüştü Karakaya hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar, sanıklar Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz, Cemal İbrahim Demirhisar ve Mustafa Caymaz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Adil Öksüz'ü tanımadığın ileri süren Kemal Batmaz, 15 Temmuz gecesi Ankara Çay yolunda darbe toplantısının yapıldığı villanın önünde bulunan FETÖ'den yargılanan Özkan Düzkaya adına kayıtlı 34 ZD 2676 plakalı aracı o gün kendisinin kullanmadığını söyledi.

CEZAEVİ VE YARGILAM AKOŞULLARINI ELEŞTİRDİ

Aracı kendisinin kullandığına dair görüntülerin bulunduğunu belirtilmesi üzerine ise Batmaz, "O aracı dönem dönem kullanırım. Ama o gün aracı kullanmadım" dedi.

Batmaz, 2 saatlik savunmasında sık sık cezaevi ve yargılama koşullarını eleştirdi.

Mahkeme başkanın sürekli kendisini uyarmasına rağmen savunma yapmaktan kaçınan Batmaz, kendisine sorulan sorulara da cevap vermeyeceğini söyledi. Mahkeme başkanının "Darbeden pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusuna ise Batmaz, "Darbe yok ki pişmanlık duyayım" cevabını verdi.