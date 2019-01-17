Mimarlar Odası uyardı: Aklı olan Ankapark'taki oyuncaklara binmez

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan Ankapark projesi için, Ankara Valiliği'ni, İçişleri Bakanlığı'nı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet etti.
Gazete Duvar'ın haberine göre, açılışı ilkbaharda yapılması planlanan ve giriş ücreti 25 TL olarak belirlenen Ankapark projesinin Atatürk Orman Çiftliği alanında, Atatürk'ün şartlı bağışı ihlal edilerek hukuksuz bir şekilde inşa edildiğini belirten Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şu uyarılarda bulundu:
— Ankapark'ın işletilmesi, inşa edilmesi, ihalesi ve açılması hukuksuzdur. Ankapark'ın zemini, su varlığı yüksek, gevşek bir zemindir. Birinci derece mutlak tarım alanıdır. Bilimden uzak, teknik şartnamelere uymaktan imtina eden Ankapark halkın canını tehlikeye atacaktır. Ankapark arazisinin böyle bir yapılaşma için uygun olmadığı, tarım arazisi niteliği taşıdığı ve zeminin yumuşak olduğu bilimsel raporlarla kanıtlanmıştır.
'GÖKÇEK YUKARIDA ASILI KALMIŞTI'
— Ankapark'a yapılan tematik oyuncaklar dört yıldır alanda yer alıyor. Açılmadan bakıma ihtiyaçları var. Aklı olan Ankapark'taki oyuncaklara binmez. Ancak ne yazık ki tüm uyarılara rağmen yerel seçimlerde açacaklarını söylüyorlar. Ankapark'ın açılması kazalara yol açacaktır, tıpkı hızlı tren kazası gibi sinyalizasyon olmadan açılması gibi.
— Ankapark denemesinde Gökçek yukarıda asılı kalmıştı, bunu unutmayalım. Ankapark oyuncaklarının her türlü testten geçtiğine ilişkin bağımsız firmalardan verilecek raporları açıklasınlar kamuoyuna. Ankapark'ı halkın hayatını da tehlikeye atarak açmakta ısrar etmek akla ziyan bir durumdur.
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