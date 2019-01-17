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17:36 17 Ocak 2019
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    Ankapark

    Mimarlar Odası uyardı: Aklı olan Ankapark'taki oyuncaklara binmez

    © AA /
    Türkiye
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    Ankapark projesiyle ilgili yetkili kurumları göreve çağıran Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, oyuncakların 4 yıldır alanda yer aldığını hatırlattı. Candan, "Açılmadan bakıma ihtiyaçları var. Aklı olan Ankapark'taki oyuncaklara binmez. Ankapark denemesinde Gökçek yukarıda asılı kalmıştı" dedi.

    Mimarlar Odası Ankara Şubesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan Ankapark projesi için, Ankara Valiliği'ni, İçişleri Bakanlığı'nı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet etti.

    CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer
    © AA / Volkan Furuncu
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    Oda'dan yapılan açıklamada, "Ankapark'ın açılmasına müsaade etmeyin. Açılması durumunda halkın can ve mal ve güvenliğini tehlikeye atmaktan suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerine yer verdi.

    Gazete Duvar'ın haberine göre, açılışı ilkbaharda yapılması planlanan ve giriş ücreti 25 TL olarak belirlenen Ankapark projesinin Atatürk Orman Çiftliği alanında, Atatürk'ün şartlı bağışı ihlal edilerek hukuksuz bir şekilde inşa edildiğini belirten Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şu uyarılarda bulundu:

    — Ankapark'ın işletilmesi, inşa edilmesi, ihalesi ve açılması hukuksuzdur. Ankapark'ın zemini, su varlığı yüksek, gevşek bir zemindir. Birinci derece mutlak tarım alanıdır. Bilimden uzak, teknik şartnamelere uymaktan imtina eden Ankapark halkın canını tehlikeye atacaktır. Ankapark arazisinin böyle bir yapılaşma için uygun olmadığı, tarım arazisi niteliği taşıdığı ve zeminin yumuşak olduğu bilimsel raporlarla kanıtlanmıştır.

    'GÖKÇEK YUKARIDA ASILI KALMIŞTI'

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek
    © AA / Ankara Büyükşehir Belediyesi
    Gökçek'ten CHP'li Taşcıer'e Ankapark yanıtı: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    - Ankapark'ta kullanılan malzemelere ilişkin uzmanlarımızın yaptığı tespitlerde ana giriş kapısı kulelerinde, kubbelerde ciddi bir çökme olduğu tespit edilmişti. Yapılardaki çökme ve çatlamalar tamamen zeminin yumuşaklığı, tarım arazisi niteliği ve taban suyunun yüksek olmasından kaynaklı. Aşırı yağış durumu sonrasında taban suyunun yükselmesi sonucu yaşanacak kazaları düşünmek bile istemiyoruz.

    — Ankapark'a yapılan tematik oyuncaklar dört yıldır alanda yer alıyor. Açılmadan bakıma ihtiyaçları var. Aklı olan Ankapark'taki oyuncaklara binmez. Ancak ne yazık ki tüm uyarılara rağmen yerel seçimlerde açacaklarını söylüyorlar. Ankapark'ın açılması kazalara yol açacaktır, tıpkı hızlı tren kazası gibi sinyalizasyon olmadan açılması gibi.

    — Ankapark denemesinde Gökçek yukarıda asılı kalmıştı, bunu unutmayalım. Ankapark oyuncaklarının her türlü testten geçtiğine ilişkin bağımsız firmalardan verilecek raporları açıklasınlar kamuoyuna. Ankapark'ı halkın hayatını da tehlikeye atarak açmakta ısrar etmek akla ziyan bir durumdur.

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    Etiketler:
    Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankapark, Melih Gökçek, Ankara
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