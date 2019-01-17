Çorum'a gelen Maduro'nun yardımcısı, altın rafinerisine hayran kaldı

Altın işleme rafinerileri hakkında bilgi almak için Çorum'a gelen Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ekonomiden sorumlu yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, "O kadar rafineri gezdim, ileri teknolojiye sahip ilk kez burayı gördüm" dedi.

Altın zengini Venezüella, Devlet Başkanı Maduro'nun yardımcısı Maddah'ın da içinde yer aldığı heyeti, altın işleme rafinerileri hakkında bilgi almak için Çorum'a gönderdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindekilerin karşıladığı heyet, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Ahlatcı Holding'e ait altın rafinerisini gezdi.

Maduro'nun yardımcısı Maddah, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'dan rafineri hakkında geniş bilgi aldı.

'İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP İLK KEZ BURAYI GÖRDÜM'

Rafineriye hayran kaldığını belirten Maddah, "Ben o kadar altın rafinerisi gezdim, ileri teknolojiye sahip ilk kez burayı gördüm. Çok donanımlı bir yer. Altın madeni sektöründe ve tarım alanı gibi sektörlerdeki işbirliğini geliştireceğiz" dedi.

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın geçtiğimiz yıl aralık ayında Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Latin Amerika gezisinde de iş insanları heyetinde yer aldığı belirtildi.

Holdingin Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne kurduğu altın rafinerisinin Türkiye'deki üç rafineriden biri olduğu ifade edildi.