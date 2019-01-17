ATV muhabiri Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde: Ne kadar hata yaptığımızı gördük

Çin Uluslararası Radyosu (CRI) Türkçe'de yer alan habere göre gazeteciler, Kaşgar'da bulunan eğitim merkezindeki öğrenciler ve öğretim görevleriyle sohbet ettiler.
'KOŞULLARIN OLUMLU OLDUĞUNU GÖRDÜK'
Düzenlenen organizasyona katılan iki Türk gazeteciden biri olan İzmir Gazeteciler Derneği Başkanı Misket Dikmen, ziyaretle ilgili şunları söyledi:
"Bu merkezlere ilişkin oluşan bir düşünce vardı, bu da aslında (eğitim merkezlerinin) asimilasyonun bir parçası olduğu yönünde. Ancak dün gördüğümüz o çok büyük kampüs içerisindeki öğrencilerin bir rehabilitasyon ve eğitim sürecinden geçtiğini ve bunun bir seçenek olarak sunulduğunda da kendilerinin gönüllü olduğunu bizzat kendilerinden duyduk. Dolayısıyla buna ilişkin verilen eğitim, eğitim süreci ve bunun sonunda meslek edinmiş olmaları, yani artık üretime geçiyor olmaları, görüştüğümüz bütün öğrenciler (bunlardan) çok olumlu söz ediyor. (Eğitim merkezlerinde) koşulların olumlu olduğunu da gördük."
#Çin, Terörizmi Kökten Kazımak İçin Çabalarını Sürdürüyor https://t.co/0pozDeXenS pic.twitter.com/RPYizJlnbq— CRI Türkçe (@CRI_Turkish) 17 Ocak 2019
'BATI MEDYASINA GÖRE POZİSYON ALIYORUZ'
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)