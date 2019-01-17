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17:35 17 Ocak 2019
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    ATV muhabiri Erdal Kuruçay

    ATV muhabiri Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde: Ne kadar hata yaptığımızı gördük

    CRI Türkçe
    Türkiye
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    7. 'İpek Yolu'nda Çin' etkinliğine katılan Çinli ve yabancı gazeteciler, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin güney kesiminde yer alan Kaşgar Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet içerisinde yer alan ATV muhabiri Murat Karaçay ise, ziyaretle ilgili olarak "Batı medyasına göre hareket edip pozisyon alıyoruz. Ne kadar hata yaptığımızı gördük" dedi.

    Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Çin askerleri
    © REUTERS /
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    Çin Medya Grubu tarafından organize edilen etkinliğe Türkiye, Mısır, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Sri Lanka olmak üzere 'Kuşak ve Yol güzergâhı'nda yer alan 6 ülkeden muhabirler katıldı.

    Çin Uluslararası Radyosu (CRI) Türkçe'de yer alan habere göre gazeteciler, Kaşgar'da bulunan eğitim merkezindeki öğrenciler ve öğretim görevleriyle sohbet ettiler.

    'KOŞULLARIN OLUMLU OLDUĞUNU GÖRDÜK'

    Düzenlenen organizasyona katılan iki Türk gazeteciden biri olan İzmir Gazeteciler Derneği Başkanı Misket Dikmen, ziyaretle ilgili şunları söyledi:

    "Bu merkezlere ilişkin oluşan bir düşünce vardı, bu da aslında (eğitim merkezlerinin) asimilasyonun bir parçası olduğu yönünde. Ancak dün gördüğümüz o çok büyük kampüs içerisindeki öğrencilerin bir rehabilitasyon ve eğitim sürecinden geçtiğini ve bunun bir seçenek olarak sunulduğunda da kendilerinin gönüllü olduğunu bizzat kendilerinden duyduk. Dolayısıyla buna ilişkin verilen eğitim, eğitim süreci ve bunun sonunda meslek edinmiş olmaları, yani artık üretime geçiyor olmaları, görüştüğümüz bütün öğrenciler (bunlardan) çok olumlu söz ediyor. (Eğitim merkezlerinde) koşulların olumlu olduğunu da gördük."

    'BATI MEDYASINA GÖRE POZİSYON ALIYORUZ'

    Suriye ordusu-Hama
    © AFP 2018 /
    'Suriye ordusu, Hama'da bir grup Türkistan İslam Partisi örgütü militanını öldürdü'
    Heyette yer alan ATV muhabiri Erdal Kuruçay ise, Çin'in sıkça tartışılan eğitim merkezleriyle ilgili olarak "Gittiğimizde o önyargıların yıkıldığını gördük, çünkü biz Batı medyasını okuyoruz, Batı medyasına göre hareket edip pozisyon alıyoruz. Ne kadar hata yaptığımızı gördük. Gerçekten suça meyil etmiş, suça bulaşmış iki kesim var orada. Orada bir terapi merkezini gördük. Kusuru insan yapar, sonra farkına varmak da hatadan dönmek de yine insana erdem yapan bir durumdur. Aldıkları eğitimler hem sanatsal faaliyetler hem de eğitim alanındaki birçok şey. Aynı zamanda da katma değere fayda sağlamak" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Uygur Türkleri, Yeniden Eğitim Merkezi, 7. 'İpek Yolu'nda Çin' etkinliği, İzmir Gazeteciler Derneği, Misket Dikmen, Erdal Kuruçay, Kaşgar, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Çin
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