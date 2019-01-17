Aladağ Belediyesi'nin yangın faciasının yaşandığı yurt için 'Ruhsatı yoktur' dediği ortaya çıktı

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, Süleymancılar Cemaati'ne ait kız yurdundaki yangınla ilgili haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istenen, tutuksuz 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sanık avukatları yangının bilirkişi raporunda TEDAŞ'ın sorumluluğunda olan ana panodan çıktığı iddiasını sürdürdü. Müşteki ailelerden Yunus Demircioğlu, Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş hakkında şikayetleri olduğunu belirterek adaletin yerini bulmasını istediler.

Evrensel'den Volkan Pekal'ın haberine göre, Müşteki avukatlarından Can Atalay, duruşmalar boyunca gelen bilirkişi raporlarını değerlendirdi. Ağustos ayında hazırlanan kusur derecelendirmesi yapan rapora dayanarak sanıklar hakkına tahliye kararı verildiğini hatırlattı. Bilirkişi Ulvi Avcıata'nın raporunun Ağustos ayında hazırlanan rapora göre daha detaylı olduğunu ifade eden Atalay, mahkemenin bu raporu değerlendirmeden bir karara varmayacağını söyledi.

© AA / Abdulkerim Satuk Buğrahan Topaloğlu Aladağ'daki yurt yangını davasında tutuklu sanık kalmadı

BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ RUHSAT BAŞKA BİR YURDA AİT

Raporda bilirkişinin dosyaya giren yurt ruhsatının başka bir yurda ait olduğunu tespit ettiğini ifade eden Atalay, "Bunu davanın başından beri delil karartmak dışında bir şey yapmayan Aladağ Belediyesi'nin Adana 3'üncü İdare Mahkemesine verdiği ifadede söylüyor. Aladağ Belediye Başkanlığının 11.12.2018 günlü yazısıyla yangının meydana geldiği yurdun herhangi bir suretle ruhsatlı olmadığı bildirilmiştir" dedi.

DURUŞMA, 30 NİSAN TARİHİNE ERTELENDİ

Duruşma, 30 Nisan 2019'a ertelendi. CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin ve Burhanetin Bulut'la Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı Melda Onur davayı izleyenler arasındaydı.