Köpek dövüştürüp video çeken 19 yaşındaki şüpheliye gözaltı ve para cezası

Niğde'de, sosyal medyada yayımlanan köpek dövüştürme görüntüsüyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, görüntüyü yayımlayan şüpheliye idari para cezası kesildi.

© Fotoğraf : İHA Yavru köpek, kulakları kesilmiş halde bulundu

Alınan bilgiye göre, bazı hayvanseverler, Niğde'de çekildiği iddia edilen köpek dövüşü görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine şikayette bulundu.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı da ihbarlar nedeniyle soruşturma başlatarak, kolluk birimlerine gerekli talimatları verdi.

Jandarma ekipleri, görüntüyü Kömürcü köyünde çobanlık yapan 19 yaşındaki B.D'nin çektiğini ve köpeklerine bir tilkiyi öldürttüğünü tespit etti.

Gözaltına alınarak Yeşilgölcük Jandarma Karakolu'na getirilen B.D'ye, Hayvan Koruma Kanunu'na muhalefetten 250 lira idari para cezası uygulandı.

Şüpheli hakkında ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı yetkililerinin de gerekli işlemleri yapacağı öğrenildi.