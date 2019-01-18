Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu, İzmir'de sürpriz bir ismi aday gösterecek

Nagehan Alçı, CHP'de mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday olabileceği yönündeki açıklamasıyla başlayan tartışmaları kaleme aldı.

Kaynağına göre Kocaoğlu'nun aday gösterilme olasılığının yok denecek kadar az olduğunu belirten Alçı, "Büyük olasılıkla Kocaoğlu aday yapılmayacak. Ya Kılıçdaroğlu hem İYİ Parti hem de Kocaoğlu ile restleşmeyi göze alarak Tunç Soyer ya da Tuncay Özkan'ı aday gösterecek-ki kaynağıma göre bu çok küçük bir ihtimal- ya da Kocaoğlu'nu küstürmeyecek bir orta yol arayacak" dedi.

Alçı, şöyle devam etti:

— Kimdir bu orta yol için bulunacak isim, diye sorduğumda Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila yanıtını aldım. Yani aralık başında bana Kocaoğlu'nun yeniden devreye gireceğini söyleyen kaynağıma göre; CHP'nin İzmir adayının, teşkilatın ve Kocaoğlu'nun sıcak baktığı Olgun Atila olma ihtimali kuvvetli.