Bakanlık binasına kayıtlı 220 seçmenin kim olduğu ortaya çıktı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, " O dairedeki 220 seçmen kim çıktı? " başlığıyla yayımlanan yazısında "YSK verisine göre Ankara Hacıbayram Mahallesi Anafartalar Caddesi 70 numaralı binada 220 seçmen gözüküyordu. Çocukluğumun, gazeteciliğimin ilk yıllarının geçtiği, tarihi binaların olduğu Anafartalar Caddesi'ndeki hiçbir binaya bırakın seçmeni istiflesiniz kadar insanın sığmayacağını bildiğim için gidip görmek istedim. Bölgenin en yakışıklılarından biri olan 70 numaralı iki katlı bina, Ali ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğüne aitti" ifadesini kullandı.

"Nedenini anlamak için İl Müdürü Bestami Erkoç'un kapısı çaldık. YSK verisini kendisine aktarınca şaşırdı, böyle bir şeyin olmasının ihtimalinin dahi bulunmadığını belirtti" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

© Fotoğraf : Yalova Belediyesi 'Tatil köyünde bir dairede 52 seçmen tespit edildi'

- Telaşla telefona uzanmıştı ki güleç yüzü bir anda aydınlandı, "Tamam ne olduğunu tahmin ediyorum" dedi. Telefonda konuştuğu memurundan da teyidini aldı, rahatlamış bir yüz ifadesiyle ekledi: "Bize sığınan, şiddet mağduru kadınlarımız onlar. Yasa gereği adreslerini gizli tutmamız gerektiği için hepsi bu binada yaşıyor gibi görünüyor; ama seçim günü hepsi kendi sandığında oyunu kullanıyor." Binayı belirlemekle kalmayıp, İl Müdürü Erkoç'un makamına gittiğime; kendisinin bizi içtenlikle karşılayıp konuyu aydınlatmış olmasına sevindim. Bunları aynı içtenlikle kendisine de aktardım, teşekkür ettim. Eğer yanına ulaşamayıp soramamış olsaydım, sadece binaya bakarak yazsaydım sonrasında ciddi vicdan azabı çekerdim.