Ethem Sancak: Erdoğan, benim gibi deli bir Laz ortak önerdi bana

İş adamı Ethem Sancak, Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde BMC’yi nasıl aldığını açıkladı. Sancak, daha sonra "BMC'nin yüzde 50 eksi birini Katar ordusuna sattım. Tek başına yapmak istemiyordum. Benim gibi deli bir Laz ortak da önerdi bana Sayın Cumhurbaşkanım. Onu da yanıma aldım; Talip Öztürk" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ilk kez düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi, 12-13 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İki gün süren kongrede devlet ve özel kuruluşların Savunma Sanayii ile ilgili yaptıkları anlatıldı, konuşmalar yapıldı.

Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın BMC'ye satılmasına tepkiler devam ederken, Ethem Sancak'ın Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde BMC'yi nasıl aldığını açıkladığı ortaya çıktı.

BMC'nin alınması için kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönlendirdiğini söyleyen Ethem Sancak, şunları söyledi:

— Liderimiz bana dedi ki; ‘Sen o otomotiv şirketinin altından kalkabilir misin?' Valla ne emrederseniz onu yaparım. Ama buna gücüm yetmeyebilir. Elimdeki varidatım bu. Savunma sanayine girmek o gün için bir macera. Ben de eski bir sosyalist yeni bir Müslüman olarak kardeşlerim arasında adil bölüşmüştüm serveti. 16'da bir parçası kalmıştı.

— Dedim; ‘Bu para var. Bununla alınabiliyorsa ihaleye gireyim. Ama diyelim ki aldım. Bunu emrettiğiniz gibi güçlü bir sanayi şirketi haline getirebilmem için güçlü bir fon olması lazım arkamda. ‘Ne yaparız' dedi. Sizin büyük ferasetinizle Arapların onurlu bir bölümünü kendine getirttiniz. Katar'la neredeyse tek millet iki devlet haline geldik. Allah da gani gani para vermiş Katar'a. Emir'de sizi kırmaz. Katar devletini ve silahlı kuvvetlerini bana ortak ederseniz bu işin altından kalkarız. Sağ olsun sayın Emir'i aradı o da kırmadı. BMC'nin yüzde 50 eksi birini Katar ordusuna sattım. Tek başına yapmak istemiyordum. Benim gibi deli bir Laz ortak da önerdi bana Sayın Cumhurbaşkanım. Onu da yanıma aldım; Talip Öztürk, eşit bölüştük.