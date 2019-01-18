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09:20 18 Ocak 2019
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    Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan

    Yaşar Okuyan: Benim sülalemde 180 yaşında bir seçmen var

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Temiz Seçim Platformu Başkanı Yaşar Okuyan, “Merkezden planlanan, seçim sonucunu etkileyebilecek organizasyon yapılıyor” iddiasında bulundu. Okuyan, "Benim sülalemde 180 yaşında bir seçmen var" ifadesini kullandı.

    Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, CHP'de ayrı, diğer muhalefet partilerine ayrı çağrı yaptığını belirten Temiz Seçim Platformu Başkanı Yaşar Okuyan "CHP'liler, ıslak tutanaklar ilçe seçim kurulunda birleştirilinceye kadar sandığı terk etmesin. Bu seçim ülkenin geleceğine, bekasına sahip çıkmak için son şanstır. Her seçmen mutlaka oyunu kullanmalı. Çağdaş ülke imajıyla kaldırılan parmak boyası da yeniden getirilmeli" dedi.

    'Samsun’da ahır ve samanlıktan seçmen çıktı'
    © Fotoğraf : Twitter
    'Samsun’da ahır ve samanlıktan seçmen çıktı'
    Okuyan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ölü seçmen sayısındaki artış ve Temiz Seçim Platformu'nun çalışmaları hakkında şunları söyledi:

    ‘BOYA NEDEN KALKTI?'

    — Eski bakan, Meclis Başkanlığı ya da parti genel başkanlığı gibi üst düzey görevler yapmış isimlerin yanı sıra 130 akademisyen, STK başkanları ve 350 kişilik de aydınlar grubumuz var. Amacımız demokrasinin sağlıklı işlemesi ve seçimin sağlıklı yapılması.

    — Her dönem seçimlerle ilgili şaibe iddiaları olur. Ancak bunlar lokal olurdu. 2007'den itibaren topyekun, merkezden planlanan, sonucu etkileyebilecek organizasyonlar yapılıyor.  Tespit ettiğimiz 100 ayrı nokta var. Parmak boyası yeniden getirilmeli. Aynı kişi 2-3 kez oy kullanıyorsa nereden bileceksin? Niye kaldırdık? Çağdaş bir memlekette misin de eldeki boyayı kaldırıyorsun?

    ‘OYUN İÇİNDE OYUN VAR'

    İhlas Tatil Köyü
    © Fotoğraf : Yalova Belediyesi
    'Tatil köyünde bir dairede 52 seçmen tespit edildi'
    - Şimdi seçmen listesi de muhtarlıklara asılıyor. Eskiden komşumu da bilirdim, bunu da kaldırdılar. Mahalleyi topyekun liste yaptılar. Gidince ben komşumu görüyordum, yanlışlık varsa uyarıyorduk.  Şimdi 286 bin sandığı, Doğu ve Güneydoğu'da yaşananları düşünün. Ölülere oy kullandırıldı. Benim sülalemde 180 yaşında sağ gözüken var. İçişleri Bakanı, ‘2 bin 700'ler civarında tespit ettik, eliyoruz' diyor.

    ‘KADERİMİZİ ETKİLİYOR'

    — Suriye, Irak, Afganistan, Afrika'dan gelen bir sürü insan var. 38 bin Suriyeli oy kullanacak denildi. Nüfus cüzdanları değişince ölülere de T.C. verildi. O zaman buna dikkat çektim. Oyun içinde oyun var. Niye veriyorsun 50-80-100 yıl önce ölmüş kişiye T.C. numarası? Bana ne, büyük dedemin kimlik numarasından. Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimi ve referandumda Türkiye'nin kaderini etkileyecek yanlışlıklar oldu.

    — Stalin'in bir lafı var; "Oyu kimin kullandığı önemli değil, kimin sayacağı önemlidir" diyor. Sandık kurullarıyla ilgili endişem var. 10 sene önce bir kanun çıktı. Seçmen listelerinin tanzimi Yüksek Seçim Kurulu'ndan alındı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlandı.

    referandum - sandık - İzmir
    © REUTERS / Osman Orsal
    'YSK listesinde yaşı 100 ile 165 arasında değişen 6 bin 389 seçmen var'
    - Şu anda demokrasinin sınırları içinde, sert eleştiri, sert eylem lazım. Eylem diye sokağı demiyorum. Tam tersi, halkı sokaktan uzak tutmak lazım. Çünkü bunların bütün planı ve yabancı istihbarat örgütlerinin amacı iç kaos, kargaşa çıkarmak. O oyuna katiyen gelmemek lazım.

    ‘MUTLAKA OY VERİN'

    — CHP veya İYİ Parti seçmeni, ‘Adaya kızdım, partimin adayı değil' gibi mazeretleri geçsin. Mutlaka oyunu kullanmak zorundasın. Oyunu kullanmayan, beğenmediği partiye vermiş demektir. Bunun vebali çok büyük. Oyunu kullanmak namus borcudur. Türkiye'nin namusu da sana emanet. Seçim sandığın başında kazanılır. Bu seçim sadece yerel yönetim seçimi değil. Türkiye'nin geleceğinin oylanacağı bir seçim. Senin karşındaki ittifak kurmuş, beka diye çıkmış ortaya. Beka, kendi bekaları.

    Etiketler:
    ölü seçmen, seçmen, aday, yerel seçim, İçişleri Bakanlığı, HDP, AK Parti, İYİ Parti, CHP, Temiz Seçim Platformu, Yaşar Okuyan, Türkiye
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