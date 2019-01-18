Yaşar Okuyan: Benim sülalemde 180 yaşında bir seçmen var

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, CHP'de ayrı, diğer muhalefet partilerine ayrı çağrı yaptığını belirten Temiz Seçim Platformu Başkanı Yaşar Okuyan "CHP'liler, ıslak tutanaklar ilçe seçim kurulunda birleştirilinceye kadar sandığı terk etmesin. Bu seçim ülkenin geleceğine, bekasına sahip çıkmak için son şanstır. Her seçmen mutlaka oyunu kullanmalı. Çağdaş ülke imajıyla kaldırılan parmak boyası da yeniden getirilmeli" dedi.
‘BOYA NEDEN KALKTI?'
— Eski bakan, Meclis Başkanlığı ya da parti genel başkanlığı gibi üst düzey görevler yapmış isimlerin yanı sıra 130 akademisyen, STK başkanları ve 350 kişilik de aydınlar grubumuz var. Amacımız demokrasinin sağlıklı işlemesi ve seçimin sağlıklı yapılması.
— Her dönem seçimlerle ilgili şaibe iddiaları olur. Ancak bunlar lokal olurdu. 2007'den itibaren topyekun, merkezden planlanan, sonucu etkileyebilecek organizasyonlar yapılıyor. Tespit ettiğimiz 100 ayrı nokta var. Parmak boyası yeniden getirilmeli. Aynı kişi 2-3 kez oy kullanıyorsa nereden bileceksin? Niye kaldırdık? Çağdaş bir memlekette misin de eldeki boyayı kaldırıyorsun?
‘OYUN İÇİNDE OYUN VAR'
‘KADERİMİZİ ETKİLİYOR'
— Suriye, Irak, Afganistan, Afrika'dan gelen bir sürü insan var. 38 bin Suriyeli oy kullanacak denildi. Nüfus cüzdanları değişince ölülere de T.C. verildi. O zaman buna dikkat çektim. Oyun içinde oyun var. Niye veriyorsun 50-80-100 yıl önce ölmüş kişiye T.C. numarası? Bana ne, büyük dedemin kimlik numarasından. Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimi ve referandumda Türkiye'nin kaderini etkileyecek yanlışlıklar oldu.
— Stalin'in bir lafı var; "Oyu kimin kullandığı önemli değil, kimin sayacağı önemlidir" diyor. Sandık kurullarıyla ilgili endişem var. 10 sene önce bir kanun çıktı. Seçmen listelerinin tanzimi Yüksek Seçim Kurulu'ndan alındı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlandı.
‘MUTLAKA OY VERİN'
— CHP veya İYİ Parti seçmeni, ‘Adaya kızdım, partimin adayı değil' gibi mazeretleri geçsin. Mutlaka oyunu kullanmak zorundasın. Oyunu kullanmayan, beğenmediği partiye vermiş demektir. Bunun vebali çok büyük. Oyunu kullanmak namus borcudur. Türkiye'nin namusu da sana emanet. Seçim sandığın başında kazanılır. Bu seçim sadece yerel yönetim seçimi değil. Türkiye'nin geleceğinin oylanacağı bir seçim. Senin karşındaki ittifak kurmuş, beka diye çıkmış ortaya. Beka, kendi bekaları.
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