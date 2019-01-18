Seçmen kayıtlarına ilişkin iddialar Meclis gündemine taşındı: 'FETÖ'nün kapatılmış yurtlarında yüzlerce adres görünmekte'

5 Şubat'a kadar tatile giren Meclis'in 15.5 saat süren son mesaisinde 'seçmen kayıtlarına' ilişkin tartışmalar da milletvekillerinin gündemindeydi.
"Tekrar, bir kez daha hatırlatıyoruz çünkü bu konu önümüzdeki dönem başka kaosları, başka krizleri beraberinde getirecek. Bu atmosferde gidilecek bir seçim şimdiden tartışmalı hâle gelecek. İnsanların sandığa olan, seçime olan güvenini, umudunu, karamsarlığa dönüştürmeye, inançsızlığa dönüştürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu sadece bir muhtarın kazanması, bir belediye başkanının kaybetmesi meselesi değil; bir bütün olarak ülkenin, siyaset kurumunun, demokrasinin kaybı olacak. Bakın, Beytüşşebap'a sadece son aylarda Mersin, Adana, Antep, Hatay gibi illerden tek bir adrese 500 seçmen taşınmış. Kim tarafından taşındığı, kimin akrabası olduğu, hangi aday tarafından organize edildiği çok açık."
'119 KİŞİ NASIL BİR İLGİYLE KARS'A SON ANDA KAYITLARINI TAŞIMIŞLAR?'
Bilgen, "Elimizde çok somut biçimde Bitlis Hizan ve Ahlat'ta, Van Gürpınar'da, yine Ağrı, Muş merkezlerde çok sayıda bu şekilde organize işler var; tırnak içerisinde ifade ediyorum. Kars'ta Yusuf Bey Caddesi 54/3 adresinde 119 yeni kayıt var. Bir adres, bir daire; kamu kurumu değil, misafirhane değil; 119 kişi nasıl bir ilgiyle Kars'a son anda kayıtlarını taşımışlar, nasıl bir Kars sevgisidir, herhâlde herkes bunu tahmin eder" dedi.
İYİ PARTİLİ NUHOĞLU: SEÇİMLER ŞAİBE ALTINDA KALABİLİR
"İYİ Parti olarak, askı süresinin uzatılmasını talep ettik, reddettiler. Tespitlerimize göre, 126.294 seçmen sahte yazılmıştır; metruk binalarda, boş arazilerde, FETÖ'nün kapatılmış yurtlarında yüzlerce adres görünmektedir; 80 metrekarelik bir apartman dairesinde 40 farklı soyadı taşıyan 82 kişi kayıtlıdır. Gene bunun benzeri, o kadar çok ‘mükerrer' demeyeceğim, sahte kayıt vardır ki bu seçimler şaibe altında kalabilir. Yüksek Seçim Kurulu vakit çok geçmeden acil tedbirler almak zorundadır."
HDP'Lİ TİRYAKİ: 38 ODASI VAR, YATAK KAPASİTESİ 70, 374 SEÇMEN KAYDEDİLMİŞ
HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de, seçim hilelerinden bir tanesinin usulsüz seçmen kaydırma olduğunu, çok yaygın biçimde bunları tespit ettiklerini ifade etti.
HDP'li Tiryaki sözlerini, "Bakın, polisevlerinde, misafirhanelerde seçmenlerin adres kaydının yapılıp yapılamayacağı bir yana —başka bir şeyden söz ediyoruz- 38 odalı bir misafirhaneye 374 seçmen kaydedilmiş. Bir başka örnek: Şırnak Yeşilyurt Mahallesi Uludere Caddesi, 23. Jandarma Komutanlığı. Askerî personelin bir kısmının oy kullanma hakkı yok mu? Elbette ki oy kullanma hakkı var. Fakat çarpıcı olan şu: 23. Jandarma Komutanlığında 24 Hazirandaki seçmen sayısı 233, altı ayda, sekiz ayda ne kadar artabilir? Yüzde 100, 200, 300? 2.048 olmuş. Yani 1.815 yeni seçmen" diye sürdürdü.
AK PARTİLİ ÖZEL: YENİ TABUR GİTTİ ORAYA
Bunun üzerine AK Parti'nin YSK temsilcisi de olan Isparta Milletvekili Recep Özel, "Yeni tabur gitti oraya" diye seslendi. HDP'li Tiryaki ise, iddialarına şöyle devam etti:
‘İTİRAZ EDENLER SAVCILIĞA ÇAĞRILDI'
Tiryaki, bu konuda ilçe seçim kurullarına başvuru yapan arkadaşlarının savcılığa çağrıldığını, ‘siz bu kişilerin TC kimlik numaralarını nereden buldunuz? Kişisel Verilerin korunması Kanunu'na aykırı davrandığınız için hakkınızda işlem başlatıyoruz' denildiğini söyledi. Tiryaki, "Yani YSK'nın siyasi partilerle paylaştığı bilgileri kullanarak, resmî bir kuruma, ilçe seçim kurullarına başvurduk, itirazlarımızı yaptık. Savcı, partimiz adına itirazı yapan yetkili kişileri çağırdı, gözaltına aldı. Oysa bu kimlik bilgilerini bize YSK vermişti, yasa dışı yollardan elde etmedik" diye konuştu.
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