Seçmen kayıtlarına ilişkin iddialar Meclis gündemine taşındı: 'FETÖ'nün kapatılmış yurtlarında yüzlerce adres görünmekte'

5 Şubat'a kadar tatile giren Meclis'in 15.5 saat süren son mesaisinde 'seçmen kayıtlarına' ilişkin tartışmalar da milletvekillerinin gündemindeydi.

© REUTERS / Osman Orsal 'YSK listesinde yaşı 100 ile 165 arasında değişen 6 bin 389 seçmen var'

HDP Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, birtakım adresleri, sokak numaralarını, kapı numaralarını ve bu küçücük adreslerde yüzlerce seçmenin kayıtlı olmasını dikkate sunduklarını ama "Buralar garnizon" denilerek konunun geçiştirildiğini söyledi. Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekrar, bir kez daha hatırlatıyoruz çünkü bu konu önümüzdeki dönem başka kaosları, başka krizleri beraberinde getirecek. Bu atmosferde gidilecek bir seçim şimdiden tartışmalı hâle gelecek. İnsanların sandığa olan, seçime olan güvenini, umudunu, karamsarlığa dönüştürmeye, inançsızlığa dönüştürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu sadece bir muhtarın kazanması, bir belediye başkanının kaybetmesi meselesi değil; bir bütün olarak ülkenin, siyaset kurumunun, demokrasinin kaybı olacak. Bakın, Beytüşşebap'a sadece son aylarda Mersin, Adana, Antep, Hatay gibi illerden tek bir adrese 500 seçmen taşınmış. Kim tarafından taşındığı, kimin akrabası olduğu, hangi aday tarafından organize edildiği çok açık."

'119 KİŞİ NASIL BİR İLGİYLE KARS'A SON ANDA KAYITLARINI TAŞIMIŞLAR?'

HDP'li Bilgen, iddialarla ilgili seçim kurullarına dilekçeler verdiklerini ama bu konunun sadece teknik bir konuymuş gibi değerlendirilemeyeceğini, siyaseten gereğini yerine getirmeden üstü örtülecek bir konu olmadığını söyledi.

Bilgen, "Elimizde çok somut biçimde Bitlis Hizan ve Ahlat'ta, Van Gürpınar'da, yine Ağrı, Muş merkezlerde çok sayıda bu şekilde organize işler var; tırnak içerisinde ifade ediyorum. Kars'ta Yusuf Bey Caddesi 54/3 adresinde 119 yeni kayıt var. Bir adres, bir daire; kamu kurumu değil, misafirhane değil; 119 kişi nasıl bir ilgiyle Kars'a son anda kayıtlarını taşımışlar, nasıl bir Kars sevgisidir, herhâlde herkes bunu tahmin eder" dedi.

İYİ PARTİLİ NUHOĞLU: SEÇİMLER ŞAİBE ALTINDA KALABİLİR



© Fotoğraf : Yalova Belediyesi 'Tatil köyünde bir dairede 52 seçmen tespit edildi'

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu da, YSK'nın takındığı tavırların asla kabul ve tasvip etmediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"İYİ Parti olarak, askı süresinin uzatılmasını talep ettik, reddettiler. Tespitlerimize göre, 126.294 seçmen sahte yazılmıştır; metruk binalarda, boş arazilerde, FETÖ'nün kapatılmış yurtlarında yüzlerce adres görünmektedir; 80 metrekarelik bir apartman dairesinde 40 farklı soyadı taşıyan 82 kişi kayıtlıdır. Gene bunun benzeri, o kadar çok ‘mükerrer' demeyeceğim, sahte kayıt vardır ki bu seçimler şaibe altında kalabilir. Yüksek Seçim Kurulu vakit çok geçmeden acil tedbirler almak zorundadır."

HDP'Lİ TİRYAKİ: 38 ODASI VAR, YATAK KAPASİTESİ 70, 374 SEÇMEN KAYDEDİLMİŞ

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de, seçim hilelerinden bir tanesinin usulsüz seçmen kaydırma olduğunu, çok yaygın biçimde bunları tespit ettiklerini ifade etti.

Tiryaki, "Ben size birkaç tane örnek vereceğim: Iğdır Merkez Polisevi. Iğdır Merkez Polisevi'nin 38 odası var, yatak kapasitesi 70. Iğdır Polisevi'ne 374 seçmen kaydedilmiş" dedi. Bu sözler üzerine MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, "Evet, 6 bini Doğubayazıt'tan, Hakkâri'den taşıdığınız seçmen" dedi.

HDP'li Tiryaki sözlerini, "Bakın, polisevlerinde, misafirhanelerde seçmenlerin adres kaydının yapılıp yapılamayacağı bir yana —başka bir şeyden söz ediyoruz- 38 odalı bir misafirhaneye 374 seçmen kaydedilmiş. Bir başka örnek: Şırnak Yeşilyurt Mahallesi Uludere Caddesi, 23. Jandarma Komutanlığı. Askerî personelin bir kısmının oy kullanma hakkı yok mu? Elbette ki oy kullanma hakkı var. Fakat çarpıcı olan şu: 23. Jandarma Komutanlığında 24 Hazirandaki seçmen sayısı 233, altı ayda, sekiz ayda ne kadar artabilir? Yüzde 100, 200, 300? 2.048 olmuş. Yani 1.815 yeni seçmen" diye sürdürdü.

AK PARTİLİ ÖZEL: YENİ TABUR GİTTİ ORAYA

Bunun üzerine AK Parti'nin YSK temsilcisi de olan Isparta Milletvekili Recep Özel, "Yeni tabur gitti oraya" diye seslendi. HDP'li Tiryaki ise, iddialarına şöyle devam etti:

© Sputnik / Sertaç Kayar ‘Hakkari'de bir daireye 1108 seçmen kaydedilmiş'

"Yine Şırnak Merkez Çakırsöğüt Jandarma Komutanlığı. 24 Hazirandaki seçmen sayısı 463. Şimdiki seçmen sayısı kaç? 863. 400 yeni seçmen gelmiş. Şırnak'da bir ahıra 9 seçmen kaydedilmiş. Bakın, bunun fotoğraflarını çektim, milletvekili arkadaşlarımız itiraz dilekçelerini verdiler. Ahırda 9 seçmen. Şırnak'ta 2-3 seçmenin olduğu en az 40 adreste 22, 23, 25 yeni seçmen kaydedilmiş. Bir evde 60 seçmen var, 6 farklı soyadı taşıyorlar. 6 farklı soyadı ve 60 seçmen tek bir tane hanede yaşıyor. Bunları niçin söylüyorum? Ayrıca, tespit ettiğimiz her ille ilgili çok büyük rakamlar var; Ağrı Doğubeyazıt'ta var, Batman merkezde var, Bingöl'de var, Bitlis'te var, Hakkâri'de var, Siirt'te var, Iğdır'da var, Diyarbakır'da var, varda var."

‘İTİRAZ EDENLER SAVCILIĞA ÇAĞRILDI'

Tiryaki, bu konuda ilçe seçim kurullarına başvuru yapan arkadaşlarının savcılığa çağrıldığını, ‘siz bu kişilerin TC kimlik numaralarını nereden buldunuz? Kişisel Verilerin korunması Kanunu'na aykırı davrandığınız için hakkınızda işlem başlatıyoruz' denildiğini söyledi. Tiryaki, "Yani YSK'nın siyasi partilerle paylaştığı bilgileri kullanarak, resmî bir kuruma, ilçe seçim kurullarına başvurduk, itirazlarımızı yaptık. Savcı, partimiz adına itirazı yapan yetkili kişileri çağırdı, gözaltına aldı. Oysa bu kimlik bilgilerini bize YSK vermişti, yasa dışı yollardan elde etmedik" diye konuştu.