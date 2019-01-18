Özel'den Özhaseki'ye 'kaset' yanıtı: AKP'nin eski bağlantılarını sürdürdüğünün itirafı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Belli grupların ta Amerika'ya kadar arayıp 'Elinizde bant var mı, ses kaydı var mı?' diye aradıklarını biliyorum" diyen AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye tepki gösterdi. Özel, "Bu ifadeler, Özhaseki'nin ve AKP'nin eski bağlantılarını sürdürdüğünün itirafıdır" dedi.

Yerel seçim çalışmalarıyla ilgili gazetecilere bilgi veren AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, manipülatif anketlerin servis edildiğini ileri sürdü.

Özhaseki, "Kayseri'ye kadar ekip gönderdiler, orada kendilerine yakın gazetecileri buldular, ‘Haseki Bey'in ne açığı var bize söyleyin' dediler. Belli grupların ta Amerika'ya kadar arayıp ‘Elinizde bant var mı, ses kaydı var mı?' diye aradıklarını biliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki'nin sözlerine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu ifadeler, Özhaseki'nin ve AKP'nin eski bağlantılarını sürdürdüğünün itirafıdır" dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın aktardığına göre Özel, "Bir terör örgütünü ‘Amerika' olarak tanımlamak, o terör örgütüyle geçmişte ilişki içinde olanların kullanacağı bir ifade biçimidir" ifadelerini kullandı.