Erdoğan, İmamoğlu'na 'Sana börek yaparım ama oy vermem' diyen teyzeyi aradı: Sen Türkiye'yi ağlattın

Sultanbeyli'de yaşayan 60 yaşındaki Mehruze Keleş, pazarda dolaşırken kendisinden oy isteyen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na "Sana börek yaparım ama oy vermem" diyen Mehruze teyzeyi telefonla arayarak sohbet etti.

'SANKİ 10 YAŞINDA ÇOCUK, YATIYOR, KALKIYOR, SENİNLE UĞRAŞIYOR'

Telefon görüşmesinde Erdoğan'ın "Sen dün Türkiye'yi ağlattın" sözüne cevap veren Keleş, "Sen bizim dünyamızsın, ben senin peşinden ölene kadar hiç ayrılmam. Ben seni bir kardeşim gibi seviyorum. Allah senden razı olsun. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Ben sizin hayranınızım. Ben ne bileyim ki onlar CHP'li, onları görüyoruz. Kalkıyor, yatıyor seninle uğraşıyor. Sanki 10 yaşındaki çocuk gibi bu nasıl bir gelişme, bu nasıl okumuş. Bu herhalde okumamış, bakkaldan almış" dedi.

'SİZİN SAYENİZDE GAVURLAR EL PENÇE DURUYOR VE 'OSMANLI GELDİ' DİYORLAR'

Erdoğan'ın "Bu memlekette bugüne kadar dikili bir ağaçları yok ki" demesi üzerine Keleş, "Ben 17 yaşında Fikirtepe'ye o zamandan bu yana CHP'nin ne olduğunu bilirim. Yağ kuyruklarında, tüp kuyruklarında battaniyeyle yattık. Hastaneler pislikti, o Fikirtepe pislikti, Haliç'ten geçemiyorduk. Bunu görmeyen kördür, sağırdır. Senin adına kurban olayım. Sen televizyonlara yakışıyorsun. Sen dünyayı ağlattın, sadece bizi değil. Sizin sayenizde gavurlar el pençe duruyorlar Osmanlı geldi diyorlar" diye konuştu.

Mehruze Keleş'in Erdoğan'a "Topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım'ın köyündenim" dediği sırada neşeli dakikalar yaşandı.

Erdoğan'ın "İstanbul'a geldiğimde seni ziyaret edeceğim" ifadesi üzerine Keleş, "İnşallah gel misafir edeceğim. Bana şu sesini duymam yetti. Allah başımızdan eksik etmesin. Türkiye'yi cennet ettin, bunu görmeyen kör sağırdır. Rabbim Kur'an'dan ayırmasın. Gelin evimde sizi görmek istiyorum" şeklinde konuştu.