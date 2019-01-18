Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu mesaj: Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından PKK/YPG, DAEŞ ve FETÖ'nün Türkiye'de gerçekleştirdiği saldırıların görüntülerinden oluşan bir video paylaştı.

ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Türkiye ziyareti öncesinde yapılan paylaşımda, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığına ve haklılığına dikkat çekildi.

Terrorists have killed 2000+ innocent people in Turkey since 2015. Many of those attacks were planned in NORTHERN SYRIA.



The Turkish people suffered more than their fair share.



WE WON’T REST UNTIL JUSTICE IS SERVED.



We won't stop until we drain the terrorist swamp next door. pic.twitter.com/btUdyyextj — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 18 января 2019 г.

Videoda da son üç yılda PKK/YPG, IŞİD ve FETÖ'nün 100'den fazla ölümcül saldırısıyla karşı karşıya kalan Türkiye'nin her türlü teröre karşı mücadele ettiği vurgulandı.

Video, örgütlerin Türkiye'de gerçekleştirdiği saldırıların kronolojisi ve görüntüleriyle birlikte hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bilgilerinden oluştu.

2015 yılından beri 2 binden fazla vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirten Altun, terör saldırılarının çoğunun Suriye'nin kuzeyinde planlandığına dikkat çekti.

Altun, "Milletimiz bu saldırılardan orantısız etkilendi. Adalet yerini bulana kadar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sınırımızın yanıbaşındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız" ifadelerini kullandı.