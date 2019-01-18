Dışişleri: ABD'nin çekilme kararı, YPG'ye hizmet etmemeli

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy gündemdeki konular hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin konuşan Aksoy, "ABD bürokrasisinde Trump'a karşı bir direnç oluştu" açıklamasını yaptı. Aksoy ayrıca, "Çekilme YPG'ye hizmet etmemeli. Sahada oldu bittiler yaşanmamalı" görüşünü dile getirdi.

İdlib mutabakatına da değinen Aksoy, "Provokasyonların mutabakatı aşındırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

ÇAVUŞOĞLU, ABD'YE GİDECEK

Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6 Şubat tarihinde Washington'da düzenlenecek IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon'un dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere ABD'ye gideceğini söyledi.

ABD'Lİ SENATÖR GRAHAM İLE GÖRÜŞME

Aksoy, bugün Türkiye'ye gelecek olan ABD'li senatör Graham ile Suriye konusunun ele alınacağını belirtti.

Graham, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmenin dışında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile de temaslarda bulunacak.

S-400 ALIMI

Aksoy, Rusya'dan S-400 alımı ile ilgili olarak da "Acil ihtiyacımız için aldık, o iş kapandı" ifadesini kullandı.