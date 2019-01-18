Valinin tatil sorusuna öğrencinin yanıtı: Yatacağım

Kars Valisi Türker Öksüz'ün, karne dağıtım töreni için gittiği köy okulunda ana sınıfı öğrencisi Zeynep Gül Akça Salur ile diyaloğu gülümsetti.

Vali Türker Öksüz, kent merkezine bağlı Yolaçan Cumhuriyet İlkokulunda karne dağıtım törenine katıldı. Öksüz, burada ilk olarak ana sınıfında öğrenim gören öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Sınıfta öğrencilere "Tatilde ne yapacaksınız?" sorusunu soran Vali Öksüz'e minik öğrencilerden Zeynep Gül Akça Salur, "15 gün evde yatacağım" yanıtını verdi. Bunun üzerine Öksüz, minik öğrencinin yanına gelerek sohbet etti.

Öksüz, minik öğrenciye yeniden, "Ne yapacaksın tatilde, uyuyamıyor musun, kaçta kalkıyorsun?" gibi sorular yöneltti. Minik Salur da, "15 gün evde yatacağım, erken kalkıyorum, annem ne zaman kaldırırsa o zaman kalkıyorum" cevabını verince sınıfta gülüşmeler oldu. Vali Öksüz de bunun üzerine Salur'a "O zaman sen 15 gün uyu" dedi.

Minik Zeynep Gül Akça Salur, karne dağıtımı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, karnesini aldığını ifade ederek, "Karnemi aldım, eve gideceğim. Tatilde evde 15 gün uyuyacağım, yataktan bile kalkmayacağım, çok uykusuz kaldım, kaç gündür okula gidiyorum uyuyamıyorum, keyif yapmak istiyorum, mışıl mışıl uyuyacağım" dedi.

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Vali Öksüz, yaptığı açıklamada, çocukluğunu anımsadığını söyledi.

Geleceğe hazırlanan çocukların pırıl pırıl olduğunu ifade eden Öksüz, "Karne günleri heyecanlı günlerdir, çünkü belli bir süre çalışıyor, onun karşılığını görüyorsunuz, dolayısıyla insan hayatı için ilk ve ortaokul dönemi karne heyecanının en fazla yaşandığı dönemlerdir. Ben de çocuklarla eski çocukluk dönemimize gitme fırsatı buldum, onlarla olmaktan çok mutlu oldum" dedi.

Öksüz, çocukları geleceğe iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını anlatarak, "Onlara doğru alışkanlıkları kazandırmamız, çağın gerektirdiği bilgili donanımlı birer vatandaş olarak yetiştirmemiz lazım. Herkese büyük sorumluluklar düşüyor, hepimiz iş birliği içerisinde çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. Bugün ilimizde 65 binin üzerinde öğrenimiz var, 596 okulumuzda 4 bin 600 öğretmenimiz tatile gidiyor. Hepsine hayırlı tatil diliyorum" diye konuştu.