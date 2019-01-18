Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması: Sorunları çözebilmek için elimizde çok güçlü argümanlar var

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.
Selçuk, "Şubat'ta 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması var. Ek atama talebi var, 40 bin olsun isteniyor. Bu konuya ilişkin bir adım atılacak mı?" sorusuna karşılık, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu çalışmalar neticesinde kısa bir sürede bununla ilgili sonuçları paylaşacaklarını aktardı.
'GEÇEN YIL YERLEŞTİRMEDE YAŞANAN SORUNLAR ORTADAN KALKACAK'
Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki adrese dayalı yerleştirmelerde 'kontenjan darlığı' gibi geçen yıl bazı sıkıntıların yaşandığı anımsatılarak, "Bu yıl tüm bu sorunların yaşanmaması için alınan önlemler var mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:
Selçuk, yeni kılavuz yayınlandığında geçen yıl yerleştirmede karşılaşılan sorunların büyük ölçüde ortadan kalkacağının görüleceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:
"Öğrenci tercihlerinin her bir tercih dönemindeki dağılım analizlerini yaptık. Velilerin beklentilerine baktık. Şimdilerde bu hafta bölgelerdeki il milli eğitim müdürlerimizi gruplar halinde davet edip her biriyle her şehrin şehre özel analizini yapıyoruz. Hangi okulumuzda ne tür ihtiyaçlarımı var, kapasite artırımı ne kadar… Yeni binalar yapılıyor çok sayıda, onlar rahatlatacak ve dağılıma esas olan koşullar değişecek. Çocukların evlerine yakın olan okullara gidebilmesi ile ilgili birtakım kolaylıklar getiriliyor. Çocukların daha az servis kullanması, daha yakın bir okulu tercih edebilmesi ve okullar arasındaki geçişlerle ilgili kolaylıklar sağlanıyor."
'UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLAR VAR'
Bunun ailelere, öğrencilere sürpriz olacak, sıkıntı yaratacak bir yönünün bulunmadığını aksine kolaylaştırıcı olacağını belirten Selçuk, "Bu bir sistem değişikliği değil. Sadece uygulamada rahatlatıcı ve rasyonel bir dağılım sağlamak" açıklamasında bulundu.
Selçuk, okulları 25 parametrede belirleyen 'okul profili' çalışmasını büyük ihtimalle mart ayında kamuoyuna duyuracaklarını bildirdi. Bu modelle okullar arasındaki farkın azalmasını beklediklerini ifade eden Selçuk, bu şekilde velilerin okullar için "Aslında birbirine yakın imkanları var" demelerini istediklerini söyledi.
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