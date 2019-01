Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması: Sorunları çözebilmek için elimizde çok güçlü argümanlar var

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Selçuk, karnenin anlamının ne olduğuna ilişkin soru üzerine Selçuk, "Karne vermek aslında bir cep aynası vermek gibi arada bakmak ve kendi durumumuzu izleyip, gözlemek için. Fakat her şeyin bir kağıt parçasına indirgendiği bir durum da elbette iç açıcı değil. Çünkü çocuk bir kağıt, oradaki notlar değildir. Çocuk çok daha fazlasıdır" dedi.

Selçuk, "Şubat'ta 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması var. Ek atama talebi var, 40 bin olsun isteniyor. Bu konuya ilişkin bir adım atılacak mı?" sorusuna karşılık, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu çalışmalar neticesinde kısa bir sürede bununla ilgili sonuçları paylaşacaklarını aktardı.

'GEÇEN YIL YERLEŞTİRMEDE YAŞANAN SORUNLAR ORTADAN KALKACAK'

Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki adrese dayalı yerleştirmelerde 'kontenjan darlığı' gibi geçen yıl bazı sıkıntıların yaşandığı anımsatılarak, "Bu yıl tüm bu sorunların yaşanmaması için alınan önlemler var mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Yerleştirmede karşılaşılan sorunları çözebilmek için elimizde çok güçlü argümanlar var. Önümüzdeki yıl yerleştirmeye esas olacak kuralları, kaideleri biz belirleyeceğimiz için bu sorunların çok büyük ölçüde azalacağına eminim. Çünkü simülasyonlar yapıyoruz."

Selçuk, yeni kılavuz yayınlandığında geçen yıl yerleştirmede karşılaşılan sorunların büyük ölçüde ortadan kalkacağının görüleceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Öğrenci tercihlerinin her bir tercih dönemindeki dağılım analizlerini yaptık. Velilerin beklentilerine baktık. Şimdilerde bu hafta bölgelerdeki il milli eğitim müdürlerimizi gruplar halinde davet edip her biriyle her şehrin şehre özel analizini yapıyoruz. Hangi okulumuzda ne tür ihtiyaçlarımı var, kapasite artırımı ne kadar… Yeni binalar yapılıyor çok sayıda, onlar rahatlatacak ve dağılıma esas olan koşullar değişecek. Çocukların evlerine yakın olan okullara gidebilmesi ile ilgili birtakım kolaylıklar getiriliyor. Çocukların daha az servis kullanması, daha yakın bir okulu tercih edebilmesi ve okullar arasındaki geçişlerle ilgili kolaylıklar sağlanıyor."

'UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLAR VAR'

Her mahallede her okul türünün olmadığı, çocuğun tercihinin bu nedenle daraldığına ilişkin soru üzerine de Selçuk, "Mecburi olan durumlar var, mesela o bölgede eğer okulumuz yoksa biz mecburen o çocuğa yine en yakın okulu saptamaya çalışıyoruz. Ama bir de uygulamadan kaynaklanan sorunlar var. Uygulamadan kaynaklanan sorunları bertaraf edip, okullara yerleştirmede belli okulların ismini ya da içeriğini değiştirerek bu okulların daha dengeli dağıtımıyla ilgili önlemler almak ve bu arada çocukların daha ilk tercihinde çok büyük bir ölçüde yerleşmeleri için yerleşmeye esas kriter tablosunu tümüyle değiştirmek gibi önlemler var" dedi.

Bunun ailelere, öğrencilere sürpriz olacak, sıkıntı yaratacak bir yönünün bulunmadığını aksine kolaylaştırıcı olacağını belirten Selçuk, "Bu bir sistem değişikliği değil. Sadece uygulamada rahatlatıcı ve rasyonel bir dağılım sağlamak" açıklamasında bulundu.

Selçuk, okulları 25 parametrede belirleyen 'okul profili' çalışmasını büyük ihtimalle mart ayında kamuoyuna duyuracaklarını bildirdi. Bu modelle okullar arasındaki farkın azalmasını beklediklerini ifade eden Selçuk, bu şekilde velilerin okullar için "Aslında birbirine yakın imkanları var" demelerini istediklerini söyledi.