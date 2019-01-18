Şişli Belediyesi'ndeki cinayete ağırlaştırılmış müebbet

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin'e 'kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cinayeti azmettirdiği belirtilen Rıza Keten ile Mithat Yılmaz'a ise 16 yıl hapis cezası verildi.

Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın 2 sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.

4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin'e 'kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Diğer sanıklar, Rıza Keten ve Mithat Yılmaz' öldürmeye azmettirme' suçundan 16'şar yıl hapis cezasına çarptırılırken; Hacı Avcı ve Engin Gölve ise 'öldürmeye yardım' suçundan 8'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Selahattin Keten'in de bulunduğu 5 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Candaş, 18 Temmuz 2016'da belediye binasında silahlı saldırıya uğramış, hastaneye kaldırılan Candaş yapılan tüm müdahalelere rağmen 19 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.