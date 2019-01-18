Sağlıklı ve ucuz gıdanın yeni adresi kooperatifler

Gıda toplulukları ve tüketici kooperatifleri, üretim süreçlerini yakından gözledikleri küçük üreticilere doğrudan sipariş veriyor ve gelen ürünleri üyelerine ulaştırıyor.
Özellikle büyükşehirlerde bazı tüketiciler semt pazarları ve marketler yerine mutfak ihtiyaçlarının önemli kısmını, bu gıda toplulukları ve tüketici kooperatiflerinden temin etmeyi tercih ediyor.
DW Türkçe'den Selçuk Oktay'ın haberine göre, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, tarımda denetimsiz kimyasal ilaç kullanımından endişe duyan ve yedikleri konusunda tereddüt yaşayan tüketicilerin kooperatif ve gıda topluluklarında bir araya geldiğini söyledi.
TÜRKİYE'DE 50 MİLYON KİLO PESTİSİT SATILDI
Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 50 milyon kilo pestisit satışı gerçekleşti. Bu rakam Türkiye'nin pestisit kullanımında İspanya, Fransa ve İtalya'nın ardından Avrupa'da en çok pestisit kullanan ülke olduğunu gösteriyor.
Tüketiciyi gıda topluluklarınıa ve kooperatiflerine yönelten diğer etken artan gıda fiyatları.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2018 yılında gıda enflasyonu yüzde 25'i aştı. Bu rakam son 15 yılın en yüksek gıda enflasyonu rakamı olarak kaydedildi.
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